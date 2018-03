Franţa şi India îşi consolidează cooperarea în domeniile apărării, securităţii şi energiei nucleare

Franţa şi India au semnat, sâmbătă la New Delhi, mai multe acorduri care vizează consolidarea cooperării bilaterale în domenii precum apărarea, securitatea şi dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa.



''Obiectivul acestei vizite este de a face din India primul nostru partener strategic din regiune şi ca Franţa să devină primul dumneavoastră strategic din Europa şi cel mai mare din Occident'', a declarat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află într-o vizită în India până la 12 martie, adresându-se premierului indian Narendra Modi.



În pofida tuturor diferenţelor dintre ele, India şi Franţa ''au aceleaşi interese şi viziune asupra lumii'', a adăugat şeful statului francez.



El a afirmat că Franţa şi India au convenit să elaboreze o strategie pentru operaţiuni navale comune, prin care se va oferi acces logistic navelor indiene la bazele franceze din Oceanul Indian, cum ar fi Djibouti, o zonă unde New Delhi are îngrijorări în legătură cu implicarea tot mai mare a Chinei. După vânzarea a 36 de avioane franceze Rafale către India în 2016, niciun alt contract nu a fost anunţat în domeniul apărării între Paris şi New Delhi.



De asemenea, un domeniu în care Franţa şi India vor coopera mai strâns este schimbul de informaţii clasificate.



Un alt acord se referă la reluarea eforturilor pentru construirea celei mai mari centrale nucleare din India. Centrala nuclearo-electrică de la Jaitapur (statul Maharashtra din vestul Indiei) urmează să aibă şase reactoare de tip EPR, fiecare cu o capacitate de 1.650 de megawaţi.



Această primă vizită a lui Macron în India de la alegerea sa în mai 2017 are loc la două luni după cea efectuată în China, celălalt gigant asiatic. În cursul după-amiezii de sâmbătă, preşedintele francez se va întâlni cu 200 de tineri indieni, în contextul în care îşi doreşte dublarea numărului de studenţi indieni care vin în Franţa în 2020.



Macron va co-prezida duminică, alături de Modi, primul summit al Alianţei internaţionale pentru energie solară (ASI), o coaliţie rezultată din COP21 (Conferinţa părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice) şi menită a promova această energie regenerabilă în ţările în dezvoltare.



El se va deplasa apoi împreună cu soţia sa la Taj Mahal, cel mai celebru monument din India. Vizita se va încheia luni la Varanasi, cel mai prestigios dintre oraşele sfinte al hinduismului, pe malul fluviului Gange.