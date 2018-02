Theresa May va convoca comitetul pentru Brexit pentru a discuta viitoarea relaţie cu Uniunea Europeană

Comitetul pentru Brexit, alcătuit din miniştrii importanţi şi condus de Theresa May, va discuta în detaliu toate aspectele controversate în ceea ce priveşte viitoarea relaţie a Regatului Unit cu Uniunea Europeană, scrie The Guardian.



Prim-ministrul britanic împreună cu membrii-cheie ai Guvernului, inclusiv ministrul Finanţelor, Philip Hammond, secretarul de stat Amber Rudd, secretarul de stat al Mediului, Michael Gove şi ministrul de Externe, Boris Johnson, vor hotărî poziţia Guvernului britanic în ceea ce priveşte data la care care va lua sârşit relaţia Regatului Unit cu UE după perioada de tranziţie.



Comitetul se va întruni miercuri după-amiază şi va discuta, de asemenea, problema graniţei cu Irlanda de Nord şi a imigraţiei.



Surse importante din guvern au declarat că, cel mai probabil, nu se va ajunge la un acord în această săptămână.



Înainte de întâlnire, secretarul de stat pentru mediul de afaceri, Greg Clark, a declarat că mai este mult de muncă până când se va ajunge la o dată clară: „Nu putem să ştim data încheierii tuturor relaţiilor cu UE până când nu vor fi ambele părţi de acord. Vom avea o serie de întâlniri unde ne vom asigura că data de încheiere a relaţiilor este în concordanţă cu obiectivele noastre, că vom putea să creştem şi să fim activi pe piaţa de schimb fără tarife şi cu fricţiuni minime. De acest lucru are nevoie mediul de afaceri. Acesta este scopul acestei discuţii”, a spus Clark.



Downing Street a insistat că Marea Britanie va părăsi uniunea vamală a UE, dar fostul ministru de finanţe Ken Clarke, un susţinător al rămânerii în UE, a declarat că există o majoritate în Parlament care susţine rămânerea într-o formă sau alta în uniunea vamală. „Acum avem avantajul unei pieţe de schimb fără fricţiuni. Atunci când vom schimba lucrurile, ar trebui să păstrăm multe dintre aspectele actualei uniuni vamale. Să spui că vei părăsi piaţa unică de schimb şi uniunea vamală şi că vei avea parte de schimburi fără fricţiuni reprezintă o contradicţie”, a spus Clarke.



După întâlnirile britanicilor din această săptămână, oficiali ai Uniunii Europene şi Regatului Unit vor avea discuţii intense care se vor întinde pe durata a patru zile, începând de joia viitoare. Aceste discuţii vor fi conduse de negociatorul-şef adjunct al UE, Sabine Weyand şi de consultantul-şef al guvernului britanic privind Brexitul, Olly Robbins.