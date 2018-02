Poliţia a descoperit un exemplar al cărţii Mein Kampf în locuinţa autorului atacului de la Macerata

Autorităţile italiene au descoperit un exemplar al cărţii Mein Kampf, scrisă de Adolf Hitler, şi alte publicaţii despre fascism, în locuinţa autorului atacului cu caracter rasist de la Macerata, soldat cu rănirea a şase imigranţi de culoare, informează The Associated Press.



Luca Traini, 28 de ani, autorul atacului armat, a candidat pentru formaţiunea de extremă-dreapta Liga Nordului la recentele alegeri regionale.



În locuinţa acestuia au mai descoperit şi un steag cu o cruce celtică, un simbol utilizat frecvent de militanţii pentru supremaţia rasei albe.



În imaginile difuzate de poliţia italiană se poate observa că Traini are şi un tatuaj neo-nazist în zona frunţii.



Traini, originar din regiunea Le Marche, nu a opus rezistenţă forţelor de ordine şi a fost reţinut pentru audieri. Poliţia a găsit o armă de foc în maşina lui.



Focuri de armă s-au auzit în zonele Via Spalato şi Via dei Velini, două zone cheie din oraş în cadrul unei anchete privind uciderea unei tinere de 18 ani, al cărei cadavru a fost descoperit miercuri. Un bărbat de origine nigeriană a fost arestat în legătură cu această crimă.



Primele informaţii sugerează că ar exista o legătură între cele două incidente.



Imigraţia este un subiect major în Italia, în contextul în care pe data de 4 martie sunt programate alegerile generale. Premierul italian Paolo Gentiloni a suspendat campania electorală în urma incidentului armat de la Macerata.