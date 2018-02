BREXIT: Londra nu va renunţa la lupta pentru acord personalizat cu UE, în pofida refuzului primit

Marea Britanie va continua să negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeană pentru a asigura atât relaţii comerciale fără divergenţe, dar şi va oferi Londrei posibilitatea de a încheia înţelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.



"Vrem să avem un acord personalizat. Nu ne vom preda înainte să avem această bătălie", a declarat Rudd la emisiunea Andrew Marr Show de la postul BBC, potrivit site-ul cotidianului The New York Times.



Totuşi, Uniunea Europeană a avertizat că nu va accepta un acord comercial care să confere Marii Britanii un statut special.



Unii britanici sunt de părere că relaţiile Marii Britanii cu UE după Brexit ar trebui să aibă la bază modelul norvegian, însă sunt voci care cer ca Regatul Unit să părăsească în totalitate piaţa comună şi uniunea vamală.



Deşi nu este membră a Blocului comunitar, Norvegia are acces la piaţa comună a UE şi permite libera circulaţie a angajaţilor din state UE. De asemenea, Oslo contribuie la bugetul Uniunii Europene şi este parte a acordului Schengen.