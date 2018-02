Miliardarul Bill Gates, la un alt nivel: Vrea să creeze vaca perfectă

Sursa: jurnal.md/money.ro Foto: Getty Images 03.02.2018 15:04

CEO-ul Microsoft a donat 40 de milioane de dolari pentru eforturi de cercetare care au miza de a crea o vacă ce poate produce mai mult lapte şi poate supravieţui în climat fierbinte.



Prin izolarea trasăturilor genetice dorite de la vacile europene şi africane, savanţii scoţieni de la GALVmed (Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines) speră să creeze o nouă rasă de vaci care să poată trăi în zonele deşertice.



GALVmed are scopul de a îmbunătăţi agricultura şi medicina în Africa, iar acesta este unul dintre proiectele de acest gen. Bill Gates nu este singurul care are ideea de a folosi genetica pentru a îmbunătăţi rezistenţa plantelor şi animalelor, care pot reduce sărăcia pe acest continent.



„Există o bună cunoaştere a bolilor animalelor, a modului de a le trata şi a îmbunătăţirii genetice pentru a obţine aceeaşi productivitate de lapte şi ouă în Africa ca în Marea Britanie”, a precizat Bill Gates.