Marea Britanie: Oligarhii ruşi bănuiţi de corupţie vor trebui să explice provenienţa averii lor

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 03.02.2018 11:45

Oligarhii ruşi bănuiţi de corupţie vor trebui să explice acum provenienţa averii lor, în cadrul luptei Marii Britanii împotriva crimei organizate, a indicat sâmbătă ministrul britanic al securităţii, Ben Wallace, relatează AFP.



Autorităţile vor utiliza pentru aceasta o nouă procedură, intrată în vigoare în această săptămână, pentru a confisca averile suspecte şi a le păstra până când vor fi corect explicate, a declarat Wallace cotidianului The Times.



Ministrul şi-a exprimat dorinţa ca "toată puterea guvernamentală" să se abată asupra politicienilor corupţi şi criminalilor internaţionali care folosesc Marea Britanie ca refugiu.



Autorităţile estimează că circa 90 de miliarde de lire sterline (127 miliarde de dolari, 102 miliarde de euro) de fonduri ilegale sunt spălate în fiecare an de Marea Britanie.



În legătură cu Rusia, Wallace a subliniat că ancheta publicată în septembrie "Laundromat" ("spălătoria", în engleză) şi efectuată în comun de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi aproximativ zece ziare europene a dezvăluit că numeroase societăţi fantomă - multe dintre ele cu sediul în Marea Britanie - au fost folosite pentru spălare de bani ruseşti prin bănci occidentale.



"Ceea ce ştim de la Laundromat este că există cu siguranţă legături cu statul (rus). Noi (guvernul) ştim ce fac ei şi nu îi vom mai lăsa să facă", a spus Wallace.



"Ne vom ocupa de aceste persoane emblematice, indiferent dacă sunt cunoscute sau nu pe plan local sau internaţional", a promis el.