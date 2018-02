Trupa Spice Girls va cânta la nunta prinţului Harry

Trupa britanică Spice Girls va cânta la nunta prinţului Harry şi a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit tmz.com.



Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a declarat pentru emisiunea "The Real", marţi, că ea şi colegele sale de trupă au fost invitate la nunta prinţului Harry, unde vor susţine şi un recital.



Mel B nu a confirmat, însă, informaţiile vehiculate de câteva săptămâni de presa internaţională, respectiv că se vor reuni pentru o serie de concerte în Marea Britanie şi SUA la sfârşitul verii, dar a spus că ea şi colegele sale au semnat un nou contract cu fostul lor producător, Simon Fuller, detalii despre viitoarele show-uri urmând să fie făcute publice.



Căsătoria prinţului Harry se anunţă a fi cel mai urmărit eveniment de gen al anului în Marea Britanie. Prinţul Harry, în vârstă de 33 de ani, şi Meghan Markle, în vârstă de 36 de ani, formează un cuplu de mai mult de un an.



Ceremonia va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, şi va fi oficiată de David Conner, decan de Windsor, şi de arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.



O recepţie va avea loc apoi la St. George's Hall, uriaşa sală de banchete a castelului, la eveniment participând mirii şi nuntaşii. În seara aceleiaşi zile, prinţul de Wales, Charles, tatăl lui Harry, va oferi o recepţie privată pentru miri, familie şi prieteni apropiaţi.



Formaţia Spice Girls, creată în 1994, a cunoscut succesul după lansarea primului single, "Wannabe", în 1996, acesta situându-se pe primul loc în topurile muzicale din 30 de ţări. Albumul de debut, "Spice", a fost vândut în peste 31 de milioane de copii la nivel mondial. Acesta este, de altfel, cel mai bine vândut album al unui grup muzical feminin din istorie. Astfel s-a născut un fenomen internaţional similar Beatlemaniei, "Girl Power".



Pe 31 mai 1998, în plin turneu, Geri Halliwell a anunţat că va părăsi trupa. Cele patru membre rămase - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm - au lansat un al treilea album în 2000, "Forever", iar trupa s-a destrămat în februarie 2001. Ultimul album de studio al trupei, "Forever", a avut mult mai puţin succes decât primele două, în parte din cauza schimbării genului muzical abordat, din pop adresat adolescenţilor înspre R&B.



În 2007, cântăreţele s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul "Return of the Spice Girls", care s-a bucurat de un enorm succes.



De asemenea, Mel B - Scary Spice, Victoria Beckham - Posh Spice, Emma Bunton - Baby Spice, Geri Halliwell - Ginger Spice şi Melanie C (Chisholm) - Sporty Spice s-au reunit pentru un scurt recital în anul 2012, la ceremonia Jocurilor de Vară de la Londra. Mai târziu în acelaşi an, un musical, "Viva Forever", a avut premiera în capitala britanică.



Anul 2016 a marcat a 20-a aniversare de la debutul trupei Spice Girls, iar zvonurile despre o reunire au tot apărut în presă, fără să se concretizeze ceva.