Reuters: Comisia Europeană pregăteşte un impozit special pentru companii digitale precum Amazon, Google şi Facebook

Comisia Europeană vrea să impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google şi Facebook, în funcţie de criteriul locului în care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cotă cuprinsă între 1 şi 5%, arată un proiect de document obţinut de agenţia Reuters.



Proiectul de document are obiectivul creşterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google şi Facebook, acuzate de ţări ale Uniunii Europene că achită impozite prea mici prin redirecţionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg şi Irlanda.



Planul este asemănător cu propunerea Franţei de instituire a unei taxe fiscale de egalizare, idee susţinută de state europene mari. Însă proiectul riscă să atragă opoziţia ţărilor mici, care se tem că devin mai puţin atrăgătoare pentru companiile multinaţionale.Conform proiectului de document elaborat de Comisia Europeană, impozitul va fi aplicat companiilor care au venituri internaţionale de peste 750 de milioane de euro (922 de milioane dolari) şi venituri din activităţi online la nivelul Uniunii Europene de cel puţin zece milioane pe an.



Proiectul va face obiectul modificărilor înainte de a fi publicat, probabil în a doua jumătate a lunii martie. Principalele cifre şi cote nu au fost încă stabilite. Potrivit documentului, firmele care vând publicitate în spaţiul online, precum Google, sau care sunt platforme pentru promovare pe Internet, precum Facebook, Twitter şi Instagram, vor intra sub incidenţa noii taxe. Platforme de comerţ online precum Amazon şi companii care oferă servicii şi locuri de muncă prin aplicaţii online, precum Airbnb şi Uber, sunt, de asemenea, vizate de proiectul Comisiei Europene, precizează agenţia Reuters.Taxele vor fi colectate în ţările în care se află utilizatorii serviciilor oferite, nu în cele în care sunt sediile companiilor digitale. "Acest lucru va presupune cerinţe suplimentare privind raportarea, astfel încât autorităţile fiscale din statele membre să poată calcula cât trebuie plătit în propria juridicţie", precizează documentul. În cazul publicităţii online, "taxa va fi colectată în zona în care este difuzată reclama şi unde se află utilizatorii care au furnizat datele care sunt expuse serviciului comercial", se arată în document, care propune o cotă de impozitare unică, între 1 şi 5 %.