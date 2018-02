Jurnalist de investigaţii din Slovacia, asasinat împreună cu iubita în propria locuinţă

Un jurnalist de investigaţii a fost împuşcat mortal în locuinţa sa din oraşul slovac Velka Maca, în urma unui atac despre care se crede că are legătură cu anchetele sale privind evaziunea fiscală, informează site-ul cotidianului The Washington Post.



Jan Kuciak, 27 de ani, şi prietena lui au fost descoperiţi morţi în locuinţa după ce poliţia a fost alertată de o rudă a victimelor, a declarat Tibor Gaspar, şeful Poliţiei slovace.



Oficialul a adăugat că asasinatul "probabil are legătură cu investigaţiile sale", fără a oferi detalii suplimentare.



Kuciak lucra pentru site-ul de ştiri Aktualne.sk şi se ocupa în principal cu anchete privind evaziunea fiscală.



În luna septembrie a anului trecut, jurnalistul a depus o plângere la poliţie împotriva unui alt afacerist slovac, care l-ar fi ameninţat în repetate rânduri. Pe pagina sa de facebook, Jan Kuciak s-a plâns că, în ciuda plângerii depuse, poliţia nu a luat nicio măsură.