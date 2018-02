Bulgaria: Cod ROŞU şi portocaliu de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Mediafax 26.02.2018 07:29

Teritoriul Bulgariei va fi afectat de căderi însemnate de precipitaţii sub formă de ninsoare, însoţite de vânt puternic şi temperaturi scăzute, potrivit datelor transmise de Institutul Meteorologie şi Hidrologie local. Codul roşu pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic este valabil pentru regiunile: Smolian şi Kârdjali.



În aceste regiuni vor cădea însemnate cantităţi de precipitaţii sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va ajunge la 40 cm. Vântul va sufla dinspre nord-est atingând o viteză medie de 15-20 m/sec. Viscolul va duce la formarea troienelor de zăpadă.



Cod portocaliu pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare şi temperaturi scăzute este valabil pentru următoarele regiuni: Vidin, Montana, Vraţa, Pleven, Loveci, Gabrovo, Veliko Târnovo şi Târgovişte.



În aceste regiuni vor cădea însemnate cantităţi de precipitaţii sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va ajunge la 20-30 cm, iar în zonele montane la 35 cm. Vântul va sufla dinspre nord-est, atingând o viteză medie de 20-30 m/sec. Viscolul va duce la formarea troienelor de zăpadă şi se vor înregistra temperaturi mult scăzute sub zero grade şi pe timpul zilei.



Codul portocaliu pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic va acoperi următoarele regiuni: Dobrici, Varna, Burgas, Sliven, Yambol, Ruse, Razgrad, Silistra şi Şumen.



În aceste regiuni vor cădea însemnate cantităţi de precipitaţii sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va ajunge la 10-20 cm, iar în zonele montane la 30 cm. Vântul va sufla dinspre nord-est atingând o viteză medie de 15-20 m/sec. Viscolul va duce la formarea troienelor de zăpadă. Va fi frig fiind înregistrate temperaturi sub zero grade şi pe timpul zilei.



Codul portocaliu pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare va cuprinde regiunile: Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora şi Haskovo.



În aceste regiuni vor cădea însemnate cantităţi de precipitaţii sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va ajunge la 10-30 cm, iar în zonele montane la 30-35 cm. Viscolul va duce la formarea troienelor de zăpadă.