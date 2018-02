Două planuri de atentate dejucate în Franţa, de la începutul anului

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: AP 25.02.2018 13:20

Două planuri de atentate - vizând un ”mare (firmă de) echipament sportiv” şi militari din cadrul Operaţiunii "Sentinelle" - au fost dejucate de la 1 ianuarie în Franţa, a dezvăluit duminică ministrul de Interne, relatează AFP.



”De la 1 ianuarie, am dejucat două planuri de atentate, care nu erau finalizate în totalitate, dar în care un anumit număr de oameni erau pe cale să vrea să comită atentate”, a declarat Gérard Collomb la Grand Rendez-vous Europe 1-CNews-Les Échos, precizând apoi că aceste planuri au fost împiedicate ”în Sud” şi ”în Vest”.



”Tinerii erau vizaţi”, a adăugat ministrul, referindu-se la planul de atac al ”marelui (producător de) echipament sportiv”.



Persoanele reţinute sunt de-acum ”la închisoare” şi erau ”urmărite”, a adăugat el. ”Aşa, de altfel, am putut să dejucăm planurile de atentate”, a precizat ministrul, refuzând să facă alte precizări cu privire la locul arestării şi localizarea precisă a ţintelor.



”Nu au fişe S, ci fişe FSPRT (Fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, Fişierul celor semnalaţi în prevenţia radicalizării cu caracter terorist), cele care vizează radicalizarea”, a spus Collomb.



Ministrul de Interne a subliniat totodată că trei moschei au fost închise duminică în Franţa, ”pentru că se făcea apologia terorismului”.



Este vorba despre moschei situate în Aix-en-Provence, Sartrouville (Yvelines) şi Marsilia, a precizat Collomb.



Douăzecii de atentate au fost dejucate în Franţa în 2017, potrivit unor date furnizate la începutul lui ianuarie de Gérard Collomb.



Pe 7 noiembrie, o razie a serviciilor antitero a permis arestarea în Franţa şi în Elveţia a zece persoane, care făceau declaraţii islamiste ”îngrijorătoare” pe reţele de socializare, o operaţiune în legătură cu arestarea în vară a unui adolescent care voia să comită un atentat cu cuţitul în Franţa.



În 2017, două atentate revendicate de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) au fost comise în Franţa, şi anume unul, pe 20 aprilie, pe Champs-Élysées, la Paris, iar celălalt la 1 octombrie, în Gara Saint-Charles, la Marsilia. Ele s-au soldat cu trei morţi.[viewscnt]