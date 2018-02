SUA confirmă mutarea ambasadei în Ierusalim în mai; Liderii palestinieni denunţă un act ilegal

Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim în luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "încălcare a dreptului internaţional" şi o acţiune care anulează rolul de mediator al Statelor Unite.



"În luna mai, Statele Unite intenţionează să deschidă o nouă Ambasadă în Ierusalim. Inaugurarea va coincide cu celebrarea a 70 de ani de la crearea statului Israel. Ambasada va funcţiona iniţial în zona Arnona, într-o clădire modernă în care se desfăşoară în prezent operaţiunile Consulatului general american din Ierusalim. Aceste operaţiuni consulare (...) vor continua în clădirea din Arnona, în cadrul Ambasadei", a anunţat Departamentul de Stat într-un comunicat postat pe site-ul propriu.



"Până la sfârşitul anului viitor, intenţionăm să deschidem o nouă anexă a Ambasadei din Ierusalim în complexul din Arnona, pentru a-i oferi ambasadorului şi echipei sale mai mult spaţiu provizoriu. În paralel, am iniţiat demersurile pentru căutarea unui loc permanent destinat Ambasadei în Israel, iar planificarea şi construirea vor fi un demers pe termen lung. Suntem încântaţi să facem acest pas istoric şi aşteptăm inaugurarea în luna mai", a declarat Heather Nauert, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.



Vineri, doi oficiali de la Washington declaraseră pentru agenţia Associated Press că Ambasada SUA va fi mutată din oraşul Tel Aviv în Ierusalim în luna mai, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea statului Israel. Transferul sediului Ambasadei SUA în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim în mai pare a fi o modificare a planului Administraţiei Donald Trump, în contextul în care vicepreşedintele american, Mike Pence, afirmase în ianuarie, în Parlamentul israelian (Knesset), că reprezentanţa diplomatică va fi mutată până la sfârşitul anului 2019.



Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat decizia SUA de mutare a Ambasadei în mai, numind-o "o zi măreaţă pentru poporul Israelului".



Statul Israel va marca 70 de ani de la înfiinţare pe 14 mai 2018.



Autoritatea Palestiniană denunţă un act ilegal



"Este vorba de o măsură inacceptabilă. Orice manevră unilaterală va lipsi pe oricine de legitimitate şi va fi un obstacol în calea oricărui efort pentru ajungerea la pace în regiune", a avertizat Nabil Abu Rdainah, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, care se află în prezent în SUA.



Saeb Erekat, principalul negociator palestinian în procesul de pace întrerupt din 2014, a declarat că decizia SUA reprezintă "determinarea de încălcare a legislaţiei internaţionale, de a distruge soluţia coexistenţei a două state şi de a lansa o provocare pentru senstimentele tuturor arabilor, musulmanilor şi creştinilor din întreaga lume".



"Preşedintele Donald Trump şi echipa lui au descalificat Statele Unite de a face parte din soluţionarea conflictului dintre israelieni şi palestinieni; acum, lumea îi priveşte mai degrabă ca fiind parte a problemei", a adăugat Saeb Erekat, care este şi secretarul general al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP).



Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat în decembrie 2017 decizia de a considera oraşul Ierusalim drept capitala Israelului şi, implicit, de a muta acolo ambasada SUA. Decizia lui Donald Trump a fost criticată dur de Autoritatea Palestiniană, de Liga Arabă, de numeroase ţări musulmane, de Adunarea Generală ONU, Uniunea Europeană şi Rusia.



Pe fondul criticilor, preşedintele SUA a încercat să îşi nuanţeze poziţia privind statutul Ierusalimului, refuzând să excludă posibilitatea împărţirii oraşului şi explicând că israelienii şi palestinienii trebuie să stabilească frontierele în oraş. Liderul de la Casa Albă a transmis Israelului că pacea necesită "compromisuri dure".



"Cred că statutul Ierusalimului a fost un punct foarte important. Şi cred că într-adevăr a fost un punct foarte important. A avea Ierusalimul drept capitală a fost un punct important pentru foarte mulţi oameni. Mi s-a mulţumit, iar în alte cazuri nu mi s-a mulţumit, ca să fiu sincer sută la sută. Dar a fost un angajament foarte important pe care l-am făcut şi m-am ţinut de promisiune", a declarat Donald Trump la începutul lunii februarie, într-un interviu acordat cotidianului conservator Israel Hayom. "Prin finalizarea poziţiei privind statutul Ierusalimului am vrut să fie clar că Ierusalimul este capitala Israelului; în privinţa frontierelor specifice, aş susţine ceea ce stabilesc ambele părţi", a explicat liderul de la Casa Albă. Întrebat de reporterul cotidianului Israel Hayom ce va trebui să ofere Israelul în schimbul deciziei privind recunoaşterea Ierusalimului drept capitală, Donald Trump a răspuns: "Cred că ambele părţi trebuie să accepte compromisuri dure pentru a ajunge la un acord de pace".



Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat în decembrie 2017 decizia de a considera oraşul Ierusalim drept capitala Israelului. "Fiecare preşedinte american a refuzat să mute Ambasada SUA la Ierusalim şi să recunoască Ierusalimul drept capitală a Israelului, considerând că amânările vor contribui la avansarea procesului de pace. Însă, după 20 de ani, constat că nu ne apropiem de obţinerea păcii" între Israel şi palestinieni, a afirmat Donald Trump. "Am decis că a venit momentul să recunosc Ierusalimul ca fiind capitala Israelului", a declarat preşedintele Statelor Unite, argumentând că hotărârea sa marchează "o nouă abordare" în efortul de soluţionare a conflictului israelo-palestinian. "Consider că aceste decizii sunt în sensul celor mai bune interese ale Statelor Unite ale Americii şi în sensul continuării eforturilor de pace între Israel şi palestinieni. (...) Oraşul Ierusalim este una dintre cele mai sensibile probleme. Reafirm angajamentul Administraţiei mele pentru procesul de pace. Vom obţine pacea, pacea nu este niciodată imposibil de obţinut", a subliniat Donald Trump, îndemnând liderii din Orientul Mijlociu să iniţieze eforturi active pentru pace.



Un ministru israelian a intuit o altă strategie a preşedintelui SUA: Donald Trump a sugerat că Ierusalimul poate fi împărţit /Israelul nu va accepta



Zeev Elkin, un membru al Guvernului Benjamin Netanyahu, remarcase din decembrie 2017 că Donald Trump nu a oferit asigurări că Ierusalimul nu va fi împărţit, observând că preşedintele SUA sugerase că o parte a oraşului ar putea intra sub control palestinian în urma negocierilor, ceea ce Israelul nu va accepta.



Zeev Elkin, ministrul israelian pentru Afacerile Ierusalimului, a observat că Donald Trump a evitat să descrie Ierusalimul ca fiind capitala indivizibilă şi eternă a Israelului, o terminologie utilizată de liderii politici israelieni. Autoritatea Palestiniană vrea ca Ierusalimul de Est să devină capitala viitorului stat palestinian. "Cred că (Donald Trump -n.red.) a evitat în mod premeditat aceste referiri în discursul său. Ba chiar a sugerat că frontierele Ierusalimului vor fi stabilite ca rezultat al negocierilor, ceea ce presupune posibilitatea unei divizări", a declarat Zeev Elkin, citat de postul de radio Tel Aviv 102 FM şi de cotidianul Jerusalem Post.



Zona de est a oraşului Ierusalim este un subiect extrem de sensibil, în contextul în care găzduieşte locuri sfinte pentru mozaism, creştinism şi mahomedanism.



Într-adevăr, Donald Trump a subliniat că hotărârea privind Ierusalimul nu reprezintă "asumarea unei poziţii în problemele statutului final", nici asupra "frontierelor specifice ale suveranităţii israeliene asupra Ierusalimului" ori asupra "soluţionării frontierelor contestate". "Aceste chestiuni depind de părţile implicate", a insistat Donald Trump, reiterând că Washingtonul încă vrea ca palestinienii şi israelienii să ajungă la "soluţia coexistenţei a două state". Zeev Elkin a explicat că "ar fi fost foarte fericit" dacă Donald Trump ar fi descris Ierusalimul ca fiind capitala indivizibilă a Israelului. Ministrul israelian a exclus orice posibilitate de împărţire a Ierusalimului. "Acesta este un factor foarte, foarte important, şi, în momentul de faţă, nu am niciun dubiu că Israelul nu va accepta divizarea. Iar actualitatea este ceea ce contează", a subliniat Zeev Elkin.



În declaraţiile oficiale făcute după anunţul lui Donald Trump din decembrie 2017, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a insistat că Ierusalimul nu va fi divizat. Dar ambasadorul Israelului în SUA, Ron Dermer, a admis că recunoaşterea Ierusalimului drept capitală a Israelului nu exclude posibilitatea suveranităţii palestiniene asupra unor zone ale oraşului. "Toate planurile de pace elaborate până acum considerau Ierusalimul drept capitală a Israelului. Există planuri în care se sugerează ca Ierusalimul să fie capitala ambelor state, ceea ce este altă chestiune", a explicat Ron Dermer.



Israelul a anexat Ierusalimul de Est, dar marile puteri şi Naţiunile Unite nu recunosc suveranitatea israeliană asupra întregului oraş, subliniind că zonele trebuie negociate. Statele Unite sunt prima naţiune care îşi mută ambasada în Israel la Ierusalim.



La începutul mandatului, preşedintele Donald Trump a exprimat intenţia relansării rapide a procesului de pace israelo-palestinian, în timp ce Mahmud Abbas, liderul Autorităţii Palestiniene, a cerut, la Casa Albă, încetarea "ocupaţiei", pledând pentru coexistenţa a două state, palestinian şi israelian. Donald Trump l-a primit în mai 2017, la Casa Albă, pe Mahmud Abbas, aceasta fiind prima întâlnire oficială a celor doi lideri. Donald Trump a cerut relansarea negocierilor de pace între Israel şi palestinieni şi semnarea unui acord, fără însă a oferi detalii despre modul în care se poate ajunge la soluţionarea conflictului. "Sincer, nu cred că este ceva atât de dificil aşa cum au crezut oamenii ani întregi. Avem nevoie de voinţa ambelor părţi. Credem că Israelul vrea acest lucru, credem că Mahmud Abbas vrea, dacă vreţi amândoi vom ajunge la un acord. Vom face acest lucru, sunt şanse foarte mari", a afirmat atunci Donald Trump. "Am discutat cu Benjamin Netanyahu şi cu mulţi lideri israelieni, vom iniţia un proces care sperăm să conducă la pace; am auzit mereu că cel mai dificil acord ar fi cel între israelieni şi palestinieni; să demonstrăm contrariul", a adăugat Donald Trump. La rândul său, Mahmud Abbas a evidenţiat angajamentul pentru ajungerea la un acord de pace bazat pe înfiinţarea unui stat palestinian care să coexiste cu Israelul conform frontierelor din anul 1967. "Noi suntem deschişi noilor oportunităţi pentru pace. A venit vremea ca Israelul să înceteze ocupaţia", a afirmat Mahmud Abbas.



În februarie 2017, Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu Benjamin Netanyahu. Cu acea ocazie, preşedintele american a evidenţiat relaţia specială a Statelor Unite cu Israelul, promiţând acţiuni pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian şi îndemnându-l pe premierul israelian să limiteze activităţile de colonizare în Cisiordania. "Statele Unite şi Israelul au o relaţie de nedespărţit. Statele Unite vor încuraja pacea şi un acord de pace major. Însă părţile implicate trebuie să negocieze direct un astfel de acord", a adăugat Donald Trump, notând că Israelul se confruntă cu grave provocări de securitate şi reiterând că acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul este "unul dintre cele mai proaste". În acelaşi timp, Donald Trump l-a îndemnat pe Benjamin Netanyahu să limiteze activităţile de colonizare în Cisiordania. "Aş vrea să văd limitarea puţin a colonizării", a subliniat liderul de la Casa Albă. Întrebat dacă preferă soluţia coexistenţei a două state, israelian şi palestinian, sau dacă are în vedere alte opţiuni, Trump a răspuns atunci: "Sunt mulţumit cu cea care le place lor cel mai mult".



În aprilie 2017, Rusia a exprimat preocupare pentru stagnarea procesului de pace israelo-palestinian, reiterând susţinerea pentru soluţia coexistenţei a două state, anunţând recunoaşterea Ierusalimului de Vest capitală a Israelului şi propunând Ierusalimul de Est drept capitală a viitorului stat palestinian.