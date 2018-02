Numărul imigranţilor extracomunitari în Marea Britanie a depăşit numărul celor veniţi din ţări UE

Numărul imigranţilor care ajung în Marea Britanie şi care provin din ţări care nu fac parte din Blocul comunitar l-a depăşit în anul 2017 pe cel al imigranţilor proveniţi din ţări membre ale UE, arată o statistică publicată de Oficiul pentru Statistici Naţionale, relatează site-ul Politico.eu.



Schimbarea se datorează scăderii semnificative în ultimul an a imigranţilor proveniţi din ţări membre ale Uniunii Europene.



Numărul cetăţenilor UE care au ajuns în Marea Britanie în ultimul an este de 220.000, ceea ce reprezintă o scădere de 47.000 de imigranţi faţă de anul 2016, în timp ce numărul cetăţenilor UE care au părăsit statul britanic a avut cea mai mare creştere din 2008, ajungând la 130.000 de persoane în 2017.



Totalul persoanelor care au plecat din ţări care nu fac parte din UE în Marea Britanie a ajuns la 285.000 în 2017, fiind în plus 26.000 de persoane faţă de anul precedent.



Potrivit Oficiului pentru Statistici Naţionale, scăderea numărului imigranţilor din statele membre UE nu a avut loc doar din cauza Brexit-ului, ci şi se datorează şi creşterii economice din zona euro, care încurajează cetăţenii să îşi caute locuri de muncă mai apropiate de casă.