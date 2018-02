Un avocat, care a lucrat cu fostul manager de campanie al lui Trump, a recunoscut că a minţit FBI

Un avocat care a lucrat în Ucraina cu fostul manager de campanie al preşedintelui Donald Trump, Paul Manafort, a recunoscut că a minţit FBI, în cadrul anchetei privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016, scrie The Guardian.



Alex van der Zwaan, care este căsătorit cu fiica unui oligarh ruso-ucrainian, a fost acuzat de mărturie falsă în legătură cu activităţile desfăşurate în Ucraina. Conform unor documente legale depuse la Washington, van der Zwaan nu a menţionat un schimb de mail-uri din 2014 cu o persoană neidentificată – numită persoana A - procurorului special care investighează legăturile campaniei Trump cu Rusia. El este aşteptat să recunoască fapta şi va apărea în faţa unui tribunal joi după-amiază.



Nu este clar dacă acuzaţiile aduse lui van der Zwaan au legătură cu conexiunile campaniei lui Trump cu Rusia. Dar punerea sub acuzare a unei persoane în mare parte necunoscută demonstrează cât de largă este aria de investigaţie a anchetatorilor.



Alţi doi oficiali ai campaniei lui Trump, Michael Flynn şi George Papadopolous, au recunoscut că au minţit FBI şi acum cooperează cu investigatorii.



Conform unor informaţii anterioare din presă, van der Zwaan ar fi lucrat cu Skadden Arps pentru Ministerul Justiţiei din Ucraina. Interesul FBI-ului pentru el este legat de conexiunile sale cu Paul Manafort, fostul manager de campanie al lui Trump. Manafort s-a declarat nevinovat în cadrul unor acuzaţii anterioare privind spălare de bani în perioada în care a lucrat pentru un partid pro-Kremlin din Ucraina. Infracţiunile de care este acuzat ar fi avut loc înainte ca el să facă parte din echipa de campanie a lui Trump.



Conform informaţiilor New York Times, Manafort a colaborat cu Skadden Arps pentru a redacta un raport acum cinci ani în care susţineau mişcarea lui Viktor Yanukovych de a trimite la închisoare un oponent politic.



Van der Zwaan este acuzat de asemenea pentru un schimb de mesaje cu Rick Gates, care a fost şi el pus sub acuzare de echipa lui Robert Mueller în august 2016. Gates a decis să îşi recunoască faptele pentru a beneficia de indulgenţa investigatorilor.