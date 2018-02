Ucraina adoptă o lege care autorizează forţa militară pentru descurajarea agresiunii Rusiei în estul ţării

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 21.02.2018 10:16

Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko a semnat marţi o lege care permite utilizarea forţei militare împotriva Rusiei, relatează dpa.



Legea are drept scop reintegrarea celor două regiuni separatiste Doneţk şi Lugansk, din estul ţării, scrie Petro Poroşenko într-o postare pe Twitter.



O bună parte din cele două regiuni, situate la graniţa cu Rusia, se află astăzi sub controlul rebelilor proruşi.



Această legea permite armatei ucrainene să ''folosească forţa'' pentru a ''descuraja agresiunea armată a Federaţiei Ruse în regiunile Doneţk şi Lugansk'', conform textului final de pe site-ul parlamentului ucrainean.



Ministerul de Externe al Rusiei a calificat luna trecută această lege drept o ''pregătire pentru un nou război''.



Separatiştii şi armata ucraineană se confruntă de patru ani în Donbas. Peste 10.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în acest conflict care a început în primăvara anului 2014, după mişcarea de contestare fără precedent care a adus forţele prooccidentale la putere la Kiev.



Cancelarul german Angela Merkel a avut marţi o discuţie telefonică cu preşedintele ucrainean Petro Poroşenko cu privire la perspectiva instalării unei misiuni de menţinere a păcii sub egida ONU în Donbas.



Cu această ocazie, cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre o încetare a focului şi un eventual schimb de prizonieri între separatişti şi forţele guvernamentale, potrivit purtătorului de cuvânt al Angelei Merkel, Steffen Seibert.