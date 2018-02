UNICEF denunţă riscurile alarmante la care sunt expuşi bebeluşii născuţi în ţările sărace

Bebeluşii născuţi în ţările sărace, în special în Africa, se confruntă în continuare cu "riscuri alarmante" de deces prematur în comparaţie cu nou-născuţii din ţările bogate, a denunţat UNICEF într-un raport oficial ce a fost publicat marţi, informează AFP.



În contextul în care sănătatea copiilor cu vârste mai mari s-a ameliorat în ultimii 25 de ani, "nu au fost remarcate progrese asemănătoare pentru copiii mai mici de o lună", dintre care 2,6 milioane mor în fiecare an, a afirmat Henrietta Fore, directorul general al UNICEF, într-un comunicat.



"Ştiind că majoritatea acestor decese ar putea fi evitate, noi, omenirea, în mod clar, i-am abandonat pe bebeluşii din cele mai sărace ţări ale lumii", a adăugat ea.



Astfel, în Japonia, un bebeluş din 1.000 moare în primele 28 de zile de viaţă. În Pakistan, acest raport este de 1 la 22, potrivit statisticilor oficiale.



Din cele 10 ţări care se confruntă cu cele mai mari riscuri din acest punct de vedere, opt se află în Africa subsahariană: Republica Centrafricană (1 din 24), Somalia, Lesotho, Guineea-Bissau şi Sudanul de Sud (1 din 26), Coasta de Fildeş (1 din 27), Mali şi Ciad (1 din 28).



Aceste state sunt ţări în care "femeile însărcinate sunt cel mai puţin susceptibile de a primi ajutor" din cauza sărăciei, conflictelor şi instituţiilor fragile, precizează raportul UNICEF.



În partea superioară a clasamentului se află unele dintre cele mai avansate ţări în domenii precum sănătate şi educaţie: Japonia, Islanda (1 din 1.000), Singapore (1 din 909), Finlanda (1 din 833), Estonia şi Slovenia (1 din 769), Cipru (1 din 714), Belarus, Luxemburg, Norvegia şi Coreea de Sud (1 din 667). În Franţa, un bebeluş din 416 moare în prima sa lună de viaţă.



Nivelul veniturilor din fiecare ţară este însă doar un indicator în cadrul acestor disparităţi, a subliniat raportul UNICEF.



În Kuweit şi Statele Unite, două ţări cu venituri ridicate, rata de mortalitate neonatală este de aproximativ 4 la 1.000. Această valoare doar cu foarte puţin mai bună în raport cu statisticile din ţări cu venituri intermediare, precum Sri Lanka şi Ucraina, unde această rată de mortalitate este de 5 la 1.000.



Diferenţele sunt notabile şi în interiorul aceleiaşi ţări: bebeluşii născuţi în familii sărace prezintă în medie un risc cu 40% mai mare de a muri înainte de a împlini vârsta de o lună.



Modelul din Rwanda



Raportul a însoţit lansarea unei campanii vaste, intitulată "Pentru fiecare copil, o şansă de a trăi", care are ca obiectiv asigurarea "accesului la îngrijiri de sănătate abordabile şi de calitate" pentru fiecare mamă şi bebeluşul ei.



Peste 80% din totalul deceselor ar putea fi evitate graţie unor moaşe bine instruite, accesului la apă potabilă şi la produse dezinfectante, unei bune alimentaţii, dar şi alăptării încă din prima oră de viaţă a sugarului şi unui contact fizic între fiecare mamă şi bebeluşul său.



Lipsa personalului competent din sănătate este principala problemă în ţările sărace. Norvegia numără 18 medici, infirmiere şi moaşe la 10.000 de locuitori în anul 2018. În Somalia, acest raport este de doar 1 la 10.000.



Ameliorările din domeniul sănătăţii pot fi costisitoare, deci este "crucial să se investească bani într-o manieră benefică", a declarat pentru AFP Willibald Zeck, directorul programului mondial maternal şi neonatal din cadrul UNICEF.



Aceeaşi agenţie a ONU a salutat în special activitatea desfăşurată în Rwanda, unde rata de mortalitate neonatală a scăzut la jumătate în perioada 1990 - 2016 (de la 41 de decese la 1.000 de naşteri la 17 decese la 1.000 de naşteri).



Guvernul local "a jucat într-adevăr un rol activ în implementarea unui regim de asigurări naţionale de care au beneficiat mamele cele mai sărace şi mai vulnerabile", a explicat acelaşi oficial al UNICEF.



"Aceste cifre stau mărturie pentru importanţa pe care o are voinţa politică de a investi în sisteme de sănătate solide", care "pot să facă o diferenţă mare, chiar şi acolo unde mijloacele sunt limitate", precizează acelaşi raport.