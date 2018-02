Un parlamentar rus este acuzat de spălare de bani pentru o organizaţie mafiotă în Spania

Un parlamentar rus, Vladislav Reznik şi alţi 17 suspecţi sunt acuzaţi de spălare de bani în Madrid pentru o organizaţie mafiotă din Rusia, scrie BBC. Şefii grupării, Gennady Petrov şi Alexander Malyshev, despre care se crede că sunt în Rusia, sunt în continuare căutaţi de poliţie.



Reznik a declarat că s-a prezentat la poliţie pentru a-şi dovedi nevinovăţia. Alţi cinci cetăţeni spanioli sunt puşi sub acuzare pentru sprijinirea infractorilor.



Cazul a început în 2008 atunci când poliţia spaniolă a demarat operaţiunea Troika şi a arestat 20 de mafioţi ruşi.



Reznik, a cărui soţie este şi ea pusă sub acuzare, a fost în trecut preşedintele Comisiei pentru piaţa financiară din parlamentul rus şi este membru al partidului Rusia Unită, grupare loială lui Vladimir Putin.



Operaţiunile de spălare de bani ale ruşilor se pare că au început în anii 1990 atunci când cetăţeni ruşi înstăriţi au început să cumpere vile de lux în Costa del Sol şi Insulele Baleare.



Procurorii spanioli suspectează că s-au spălat bani în valoare de peste 50 de milioane de euro de către gruparea numită Tambovskaya-Malyshevskaya din St. Petersburg.



De asemenea, procurorii au cerut sentinţe de cinci ani şi jumătate în închisoare pentru majoritatea suspecţilor şi amenzi care ar putea ajunge la 100 milioane de euro.



Dovezile constau în interceptări ale telefoanelor în care suspecţii vorbesc cu şefii grupării. Unul dintre suspecţi, Mikhail Rebo, a ajuns la un acord cu procurorii şi s-a declarat vinovat. El a primit în schimb o sentinţă redusă de doi ani în închisoare şi o amendă de 1.6 milioane de euro.



Gennady Petrov a fost arestat de poliţie în 2008 dar a fugit apoi în Rusia.



Conform acuzaţiilor, gruparea sa „s-a infiltrat în aparatul de stat” şi are „legături cu mediile politice, economice, judiciare şi poliţiste din Rusia”.



În Rusia, gruparea este acuzată de omor, trafic de droguri şi arme, şantaj şi fals în acte.