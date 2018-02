Olanda devine un „narco-stat”, ca ţările măcinate de droguri din America de Sud // Raport

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: Getty Images 20.02.2018 17:12

Olanda devine un „narco-stat”, ca ţările măcinate de droguri din America de Sud, se arată într-un raport al sindicatului poliţiei olandeze, care trage un semnal de alarmă privind dificultăţile cu care se confruntă forţele de ordine în a împiedica crearea unei „economii paralele a drogurilor”.



Cifrele oficiale indică o scădere a ratei criminalităţii în Olanda, dar ofiţerii de poliţie susţin că acest trend statistic nu are la bază o situaţie reală, ci faptul că multe victime nu mai raportează incidentele, în timp ce cartelurile de crimă organizată par scăpate din frâu, relatează The Guardian.



Resursele actuale ale forţelor de ordine sunt atât de limitate, încât poliţiştii nu au reuşit până acum să destructureze decât un singur grup criminal din „cele nouă”care au luat cu asalt Olanda în ultimii ani, se arată în concluziile raportului publicate în ziarul De Telegraaf.



Raportul sindicaliştilor reuneşte 400 de interviuri ce conţin mărturii ale poliţiştilor şi detectivilor, majoritatea făcând referire la caracteristicile de „narco-stat” care se manifestă din ce în ce mai des în Olanda.



Criticii politicii toleranţei (gedoogbeleid) - promovată de autorităţile olandeze în privinţa vânzării de canabis în cafenele şi a statutului juridic al prostituţiei – susţin că Ţările de Jos au fost promovate ca un paradis pentru traficul de droguri şi de carne vie, iar acum au început să apară efectele secundare.



O mare parte din canităţile de ecstasy care circulă în Europa şi SUA provind de laboratoarele din sudul Olandei, laboratoare aflate sub controlul bandelor marocane implicate în producţia mondială de canabis.



Sindicatul poliţiei olandeze cere suplimentarea numărului de poliţişti cu 2.000 de noi ofiţeri pentru a putea combate caracatiţele crimei organizate.