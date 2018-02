Proteste în Iran faţă de obligativitatea purtării hijabului; 29 de femei au fost arestate

Poliţia din capitala Iranului a arestat 29 de femei care au fost acuzate că au fost „păcălite” să se alăture protestelor de stradă faţă de o lege care face ca purtarea hijabului să fie obligatorie, scrie The Guardian.



Femeile din toată ţara au protestat faţă de lege şi şi-au dat jos hijaburile şi le-au înfăşurat pe beţe pentru ca apoi să le fluture.



Deşi femeile din Iran se luptă împotriva hijabului de aproape patru decenii, noul val de proteste a acaparat mai multă atenţie şi a provocat o dezbatere fără precedent în ceea ce priveşte libertăţile individuale.



Poliţia din Teheran a declarat joi că această campanie a fost instigată din afara Iranului prin canale satelit ilegale.



„În urma apelurilor de pe canalele ilegale sub umbrela unei campanii denumite Miercurea Albă, 29 dintre cele care au fost păcălite să-şi dea jos hijabul au fost arestate” informează Tasnim News, un post care este afiliat Gărzii Revoluţionare.



Ziarul reformist Shargh a titrat: „Reacţii la înlăturarea hijabului pe străzi”. Asemenea discuţii ajung foarte rar în ziarele naţionale din Iran care sunt cenzurate constant, dar comentariile oficialilor au permis ziarului Shargh să scrie despre acest subiect.



Un membru al Parlamentului, Soheila Jolodarzadeh, a declarat că protestele sunt rezultatul unor restricţii vechi. „Aceste lucruri se întâmplă din cauza abordărilor noastre greşite. Am pus restricţii asupra femeilor care nu erau necesare. De aceea fetele pe strada Enghelab îşi pun hijaburile pe beţe”, a spus Jolodarzadeh pentru agenţia de presă Ilna.



Procurorul general al Iranului, Mohammad Jafar Montazeri a descris protestele ca fiind „copilăreşti”, „pline de emoţii” şi „instigate din afara ţării”.



Masih Alinejad, o jurnalistă şi activistă care locuieşte în SUA, a început campania Miercurea Albă în mai 2017 în care le încuraja pe femei să poarte hijaburi albe sau să le dea jos complet.



Oficialii iranieni au acuzat-o pe jurnalistă că a primit bani de la guverne străine pentru a-şi finanţa cele două campanii anti-hijab – cealaltă numindu-se Libertatea Mea Puternică. Alinejad neagă aceste acuzaţii şi a specificat că deşi lucrează pentru postul de radio Voice of America, finanţat de guvernul american, nu a primit finanţări pentru niciuna dintre campanii.