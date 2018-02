Elevă de 12 ani, arestată după împuşcarea a cinci colegi într-un liceu din Los Angeles

O fată în vârstă de 12 ani a fost arestată preventiv sub acuzaţia că a împuşcat cinci elevi, într-un liceu situat în oraşul american Los Angeles, informează cotidianul The Washington Post.



Incidentul armat a avut loc joi după-amiază, în Liceul Salvador Castro din Los Angeles.



Un elev de 15 ani este în stare critică, iar o colegă de aceeaşi vârstă are răni de gravitate medie. Alţi trei elevi au răni minore, a comunicat Poliţia din Los Angeles.



Presupusul autor al atacului cu armă de foc este o fată de 12 ani, plasată în arest preventiv.



Autorităţile încearcă să afle motivul atacului.