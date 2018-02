Ankara l-a eliberat pe jurnalistul germano-turc Deniz Yücel, închis de un an

Cotidianul german Die Welt a anunţat vineri punerea în libertate a corespondentului său germano-turc la Istanbul, Deniz Yücel, închis pentru 'terorism' în urmă cu un an în Turcia şi a cărui situaţie a tensionat relaţiile dintre cele două ţări, informaţia fiind confirmată şi de Ministerul german de Externe, relatează AFP, Reuters şi dpa.



"În sfârşit! Corespondentul Die Welt aflat în închisoare de peste un an a fost eliberat", a precizat cotidianul pe pagina sa de internet.



Informaţia a fost confirmată de Ministerul german de Externe. "Acum, bineînţeles, trebuie să aşteptăm şi să vedem ce se va întâmpla în următoarele minute şi ore", a spus un purtător de cuvânt al ministerului.



Joi, cancelarul german Angela Merkel a făcut presiuni asupra omologului său turc Binali Yildirim pentru ca jurnalistul să fie eliberat, atrăgând atenţia că relaţiile bilaterale nu se vor putea îmbunătăţi fără progrese în privinţa acestui dosar.



Deniz Yücel a fost arestat la Istanbul în februarie 2017 şi ţinut în arest sub suspiciunea că a comis fapte legate de terorism, însă el nu a fost pus oficial sub acuzare de către procurori.



Arestarea sa a fost un moment tensionat în relaţiile dintre Berlin şi Ankara.