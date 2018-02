Coaliţia coordonată de SUA a distrus un tanc de fabricaţie rusească în Siria

O dronă a coaliţiei a distrus un tanc de fabricaţie rusească în estul Siriei, în zona în care coaliţia coordonată de SUA a bombardat săptămâna trecută forţe loiale regimului de la Damasc care au atacat poziţii ale unei alianţe arabo-kurde sprijinită de Washington, au anunţat oficialii americani.



Tancul T-72 a fost distrus sâmbătă în apropiere de localitatea Al Tabiyeh, din provincia Deir Ezzor, a comunicat Pentagonul, potrivit site-ului postului France 24.



"Am detectat şi am observat un tanc care a tras în direcţia noastră", a declarat generalul Jeffrey Harrigian, care comandă Forţele aeriene ale SUA din regiune.



"A continuat să se mişte, aşa că am ... pus în aplicare regulile de autoapărare pentru a ne proteja", a completat oficialul militar american.



Harrigian a evitat să comenteze cui îi aparţinea tancul de fabricaţie rusească, însă acest tip de vehicul blindat este utilizat de forţele armate siriene.



Coaliţia coordonată de SUA a bombardat în cursul nopţii de 7 spre 8 februarie forţe proguvernamentale siriene, în estul Siriei, argumentând că astfel a fost respins un "atac neprovocat". Conform unor surse, atacul coaliţiei s-a soldat cu moartea a aproximativ 100 de membri ai forţelor loiale regimului de la Damasc.



Mai mulţi cetăţeni ruşi au murit în cursul luptelor de săptămâna trecută din estul Siriei, unde coaliţia coordonată de SUA a bombardat forţe loiale regimului de la Damasc.



În momentul respectiv, Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că în zona respectivă nu se află niciun militar rus.



Pe de altă parte, potrivit informaţiilor din mai multe surse, mai mulţi cetăţeni ruşi luptă în Siria ca mercenari pentru o compania privată de securitate, numită Wagner.