Ora de vară poate fi eliminată: Parlamentul european a luat decizia cu majoritate de voturi

Sursa: jurnal.md Foto: telewizjarepublika.pl 13.02.2018 14:05

Uniunea Europeană a decis, prin majoritatea voturilor deputaţilor, ca anul să nu mai fie împărţit în ora de iarnă şi ora de vară. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare să nu mai fim nevoiţi să dăm ceasul înainte.



La sfârşitul anului trecut, Lituania a înaintat o cerere prin care îi cerea Uniunii Europene să renunţe la ora de vară. Asta pentru că era inutilă şi punea în dificultate mare parte din locuitori. Lituania susţinea că majoritatea oamenilor consideră enervant că trebui să-şi adapteze ceasurile de două ori pe an.



Că are sau nu sens, nici nu mai contează. Cert este că rezoluţia a fost votată de majoritatea deputaţilor, urmând ca România şi restul statelor membre să fie o adopte, după ce îşi vor da acordul.



Rezoluţia a fost susţinută de doar 70 de deputaţi, după ce mai multe organizaţii, printre care şi Asociaţia împotriva dublei ore de vară, au denunţat schimbările de oră şi efectele lor nocive asupra sănătăţii, considerând „discutabile” economiile la energie realizate prin schimbarea orei. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene o evaluare „în profunzime” a avantajelor şi dezavantajelor schimbării orei în mod semestrial şi să prezinte „dacă este necesară” o revizuire a directivei care o organizează în cadrul Uniunii Europene, relatează Reuters.



Deputaţii europeni au acţionat în consecinţă, după ce au luat în calcul mai multe variante. Prima ar fi disconfortul creat de schimbarea ceasului de două ori pe an, a celui fizic dar şi biologic. În plus, deşi s-a crezut că zilele mai lungi din timpul verii ajută la economisirea energiei, lucrurile stau puţin diferit. Unele studii au arătat că, în mare parte, energia este economisită, dar nu la nivelul scontat. Deci e degeaba.



Dintre cei 549 de deputaţi prezenţi, o majoritate de 384 au votat să se renunţe la cele două fusuri orare de peste an, iarnă şi vară. Astfel, ora de vară ar urma să fie scoasă din practică, iar ora de iarnă să fie valabilă pe întreg parcursul anului.