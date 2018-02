Racheta supersonică de care se teme China. Este considerată cea mai puternică din lume

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: CNBC 10.02.2018 09:11

BrahMos Aerospace, un joint-venture Rusia-India, spune că deţine cea mai rapidă rachetă supersonică de croazieră din lume şi că modelul poate intra deja pe linia de export.



În ceea ce priveşte potenţialii clienţi, un purtător de cuvânt al companiei BrahMos a declarat pentru CBNC că aceştia vor fi aleşi doar în baza unei garanţii de „responsabilitate” şi de „prietenie” faţă de India şi Rusia.



Mai multe state din Asia de Sud-Est sunt interesate de racheta BrahMos – care are o rază de acţiune de 300 de kilometri -, printre care Vietnam, Malaezia şi Indonezia.



Numai că există o problemă, de exemplu, în cazul Vietnamului. Hanoi se află într-un litigiu teritorial cu Beijingul în Marea Chinei de Sud. Prin urmare, achiziţionarea unei arme de asemenea calibru ar fi interpretată de China drept un semnal de clar de escaladare a tensiunilor.



Dacă tranzacţia se va materializa până la urmă, acest lucru ar demonstra „disponibilitatea Indiei de a înarma, pentru prima dată, un stat aflat chiar în pragul Chinei”, a precizat pentru CNBC un expert al Royal Unitedt Services Institute for Defence and Security Studies, Shashank Joshi.



Între timp, administraţia guvernamentală indiană condusă de Narendra Modi neagă orice intenţie de a furniza rachete BrahMos autorităţilor de la Hanoi. Însă oficialii chinezi susţin că, din informaţiile pe care le deţin, India face tocmai opusul.



Numită „transportatorul ucigaş”, racheta BrahMos poate fi lansată de pe uscat, mare şi aer. Totul la preţuri reduse de mentenanţă, ceea ce face din acest sistem cel mai rentabil din gama rachetelor de croazieră.



Racheta BrahMos poate lovi cu precizie ţinte precum buncăre şi sisteme radar, după modelul celebrelor rachete americane Tomahawk.



Orice ţară care va achiziţiona un asemenea sistem de rachete îşi „îmbunătăţi în mod semnificativ capacităţile militare”, a explicat Sameer Patil, director al Center for International Security, adăugând că o rachetă Brahmos capătă în special o importanţă strategică în rândul statelor care au diverse dispute teritoriale cu China în Asia de Sud-Est.



Probabil unul dintre cele cunoscute şi vechi litigii teritoriale dintre India şi China vizează Platoul Dolam, un motiv constant de tulburări diplomatice între cele două puteri.