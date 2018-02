FBI a publicat documentele cu privire la rezultatul morţii lui Mihail Lesin, un apropiat al lui Putin

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: BBC 01.02.2018 07:18

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI) a publicat documente cu privire la rezultatul prelimar în cazul Mihail Lesin, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, care a fost găsit mort, în anul 2015, în camera sa de hotel, informează site-ul postului BBC.



Potrivit documentelor publicate de FBI, Mihail Lesin a murit din cauza unor lovituri puternice la cap, acesta având răni şi în zona gâtului, a pieptului, a membrelor inferioare şi superioare.



Acesta s-a cazat, pe 2 noiembrie 2015, la hotelul Four Season din Washington.



În dimineaţa de 4 noiembrie, după ce ar fi consumat o cantitate mare de alcool, Lesin a părăsit hotelul Four Season fără a anunţa, urmând să se cazeze la hotelul Dupont Circle, aflat la o distanţă de doar 1,9 kilometri faţă de locaţia sa iniţială.



Deşi acesta ar fi murit în urma unor răni multiple, examinatorul medical a declarat că nu există dovezi care să indice că ar fi vorba de o crimă.



"Ca rezultat al investigaţiei de aproape un an, examinatorul medical din districtul Columbia a schimbat maniera morţii domnului Lesin, din 'nedeterminată' în 'accidentală', fiind vorba şi de o intoxicaţie cu o cantitate mare de etanol. Investigaţia este închisă",potrivit unui comunicat comun al Departamentului de Poliţie Metropolitana şi al Procuraturii districtului Columbia.



Conform înregistrărilor camerelor de supraveghere din hotelul Dupont Circle, primite de FBI, Mihail Lesin a ajuns în camera sa pe 4 noiembrie 2015, la ora locală 10:48 dimineaţa, de unde nu a plecat până a doua zi, când a fost găsit mort.



Înregistrările ar mai fi arătat că acesta se afla singur în camera sa de hotel, mai adăugă documentele publicate de FBI.



Potrivit site-ului publicaţiei Daily Mail, Mihail Lesin ar fi trebuit să aibă o întrevedere cu oficialii Departamentului de Justiţie.



"Tot ce vă pot spune este că nu e nicio persoană în Birou care să considere că acest individ a băut prea mult, a căzut şi a murit. Toată lumea crede că a fost ucis şi că Putin sau Kremlinul se află în spatele incidentului", a declarat un agent care nu a fost direct implicat în anchetă, dar care ar fi primit aceste informaţii de la un coleg, relatează Daily Mail şi BuzzFeed.



Lesin, ministru al presei în perioada 1999-2004, a fost acuzat de cenzurarea presei independente ruse. El a devenit şeful holdingului Gazprom-Media în 2013, de unde a demisionat un an mai târziu, şi este creditat ca fiind cel care a creat Russia Today, un post de ştiri în limba engleză, controlat de Guvernul rus.