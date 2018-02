Bebeluş uriaş născut pe cale naturală, în Rusia; Cât cântăreşte fetiţa

VIDEO

O femeie de 42 de ani din Dagestan, în sud-vestul Rusiei, a adus pe lume o fetiţă care a cântărit 6,3 kilograme la naştere, de două ori mai mult decât greutatea medie a nou-născuţilor, scrie El Pais.Bebeluşul este al cincilea copil al familiei şi a fost născut pe cale naturală, fără anestezie epidurală şi analgezice, dar şi fără intervenţia chirurgicală a meidicilor. Nou-născutul este considerat „uriaş” după standardele medicale, având în vedere că a cântărit la naştere mai mult de 5 kilograme.Deocamdată, medicii au descoperit o problemă de sănătate minoră la urechile copilului şi îl ţin sub observaţie pentru a se asigura că nu apar şi alte complicaţii. Bebeluşii care cântăresc la naştere mai mult de 4 kilograme au riscuri crescute de distocie la umăr, clavicule sau braţe rupte, cauzate de faptul că bebeluşul este prea mare pentru a fi născut natural şi rămâne adeseori blocat în corpul mamei. În plus, ei au riscuri crescute de a avea glicemie mare, precum şi malformaţii sau probleme de inimă.Părinţii, ale căror nume nu au fost făcute publice, au refuzat să acorde interviuri presei, aşa că nu se ştie ce nume au ales să îi dea fetiţei lor, scrie digi24.ro Un bebeluş ajunge, de regulă, să cântărească 6 kilograme abia la vârsta de 6 luni. Însă acesta nu este cel mai neobişnuit caz de până acum. Potrivit Guinness Book of Records, cel mai greu bebeluş a cântărit 10,2 kilograme la naştere. Mama lui era de origine italiană şi a născut la Aversa, în septembrie 1995.