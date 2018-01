Oprah Winfrey se gândeşte „intens” să candideze la preşedinţia SUA

Sursa: jurnal.md Foto: Getty 09.01.2018 16:08

Vedeta showbiz-ului american Oprah Winfrey se gândeşte „intens” să candideze la Casa Albă în 2020, au declarat pentru CNN doi prieteni apropiaţi ai cunoscutei artiste. Informaţia vine după ce admiratorii lui Oprah Winfrey au luat cu asalt Twitterul, cerându-i vedetei să candideze la preşedinţia Statelor Unite. Prezentatoarea ţinuse un discurs înflăcărat la Globurile de Aur, în sprijinul celor care au dezvăluit agresiunile sexuale de la Hollywood.



Sursele citate de CNN au spus că şi unele persoane din cercul apropiaţilor lui Winfrey îi cer insistent, în privat, să candideze. Şi au făcut-o nu acum, ci o fac de câteva luni, dar Oprah nu s-a hotărât încă.



În trecut, Winfrey a declarat că nu este interesată să candideze la preşedinţie, spunând când a fost întrebată despre alegerile prezidenţiale din 2020 într-un interviu pentru CBS din octombrie că „Nu voi candida la nicio funcţie”.



Cu toate acestea, Los Angeles Times îl citează pe Stedman Graham, partenerul de viaţă al vedetei, că ar fi spus, duminică: „Oamenii sunt cei care decid... ea ar face asta cu siguranţă”.



Cursa pentru preşedinţie începe oficial după alegerile pentru Congres din 2018, dar mulţi potenţiali candidaţi deja se poziţionează şi fac deplasări exploratorii în teritoriu.



În lumea divertismentului, formularea „preşedinta Winfrey” a fost pe buzele tuturor după ce vedeta a fost recompensată pentru întreaga activitate cu premiul „Cecil B. DeMille” la gala Globurilor de Aur care a avut loc duminică seară la Los Angeles. Winfrey a devenit prima femeie de culoare care a primit acest premiu. „Oprah, candidată la preşedinţie” a fost principala temă de discuţie în programele de televiziune de a doua zi.



Un val de postări pe Twitter cu hashtagurile #Oprahforpresident şi #Oprah2020 au urmat discursului vedetei de la Globurile de Aur.



Gala Globurilor de Aur a fost marcată de discursuri care au acuzat hărţuirile sexuale şi inegalitatea de gen de la Hollywood şi din lume. Vedetele au purtat ţinute negre, în semn de protest faţă de aceste două probleme, iar insignele cu mesajul „Time's Up” au fost accesoriile cele mai folosite. Winfrey, alături de cea mai mare parte a vedetelor feminine, a abordat o ţinută neagră în semn de sprijin pentru victimele agresiunii sexuale.



În discursul său, Winfrey a elogiat femeile care şi-au făcut cunoscute poveştile de hărţuire sexuală şi abuz şi a declarat că se văd „zorii unei noi zile” pentru fete şi femei.



Actriţa şi vedeta de televiziune a fost ovaţionată atunci când a făcut referire la bărbaţii care s-au folosit de puterea lor pentru a reduce femeile la tăcere: „Timpul lor s-a scurs!”, a anunţat ea pe un ton triumfător.



„Iar când noua zi va începe în sfârşit, se va datora unei mulţimi de femei minunate, multe aflate aici în seara aceasta, şi câtorva bărbaţi excepţionali, care au luptat aprig pentru a deveni liderii care ne conduc către vremurile în care nimeni nu va mai trebui să spună 'me too' din nou”, a spus Winfrey referindu-se la campania #MeToo, destinată conştientizării problemei hărţuirii sexuale.



„Discursul acela a fost foarte tare #timesup #oprahforpresident'', scrie realizatoarea postului de televiziune din Boston, Cassy Arsenault, într-una din multele îndemnuri adresate lui Winfrey pentru a candida la viitoarele alegeri prezidenţiale americane, din noiembrie 2020, relatează Agerpres.



Charles Adler, un alt prezentator de televiziune, scrie: „Trei preşedinţi începând cu anii '80 şi-au câştigat cu uşurinţă eticheta de buni comunicatori: Reagan, Clinton şi Obama. #OprahWinfrey ar putea fi următoarea”.



Actriţă, producătoare de film şi televiziune şi directoarea postului de televiziune OWN (Oprah Winfrey Network), Winfrey, în vârstă de 63 de ani, a fost răsplătită la Globurile de Aur pentru faptul că reprezintă un model pentru femei şi pentru că a promovat personajele feminine puternice.



Winfrey a avut o copilărie trăită în sărăcie, fiind crescută doar de mama sa.



A fost gazda emisiunii care i-a purtat numele, „The Oprah Winfrey Show”, timp de 25 de ani, înainte să renunţe, în 2011. Chiar şi după ce emisiunea sa nu se mai difuzează, influenţa vedetei în cultura populară rămâne puternică.



Revista Forbes a estimat averea vedetei la 3 miliarde de dolari net şi a plasat-o pe locul al treilea pe lista celor mai bogate femei care au reuşit prin forţe proprii.



Preşedintele republican Donald Trump şi-a bazat de asemenea campania de succes din 2016 pe reputaţia obţinută în urma participării la emisiunea de televiziune „The Apprentice” (Ucenicul).



În ultimii ani, Winfrey şi-a folosit notorietatea pentru a sprijini candidaţi la prezidenţiale din partea Partidului Democrat: Barack Obama, atunci când lupta pentru a deveni primul preşedinte de culoare al Statelor Unite, în 2008, şi Hillary Clinton în campania împotriva lui Trump din 2016.



De altfel, însăşi Ivanka Trump, fiica preşedintelui Statelor Unite, a apreciat discursul „mobilizator” şi „inspiraţional” pe care actriţa şi vedeta de televiziune Oprah Winfrey l-a susţinut la gala Globurilor de Aur de duminică seară, relatează News.ro. Într-un mesaj publicat pe contul ei de Twitter, Ivanka Trump a scris: „Tocmai am văzut discursul mobilizator şi inspiraţional al lui Oprah de la gala Globurilor de Aur. Împreună, femei şi bărbaţi, să spunem timpul s-a scurs! (Time's Up, n.r.)”. Ea a adăugat mesajului şi hashtagul #United.



Mesajul Ivankăi Trump a primit, pe Twitter, răspunsuri dintre cele mai diverse - de la dezgust la batjocură. Cei mai mulţi utilizatori ai platformei social media au făcut referire la acuzaţiile de hărţuire sexuală aduse tatălui ei, Donald Trump, în urmă cu un an, dar şi la acţiunile politice ale preşedintelui american.