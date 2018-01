Cea mai vândută maşină de lux din lume; Record de 2,3 milioane de automobile în 2017

Sursa: jurnal.md Foto: motortrend.com 09.01.2018 17:51

Grupul german Mercedes-Benz şi-a păstrat în 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, graţie unui nou record de vânzări pentru al şaptelea an la rând, informează AFP, citat de Agerpres.



Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut 2,29 milioane de automobile, cu 9,9% mai multe decât în 2016, graţie succesului modelor sale 4x4 citadine şi al celei mai recente versiuni a berlinei Classe E.



"Ne-am depăşit precedentul record anual de vânzări pentru al şaptelea an la rând. Cu Mercedes-Benz, principala noastră marcă, am fost încă o dată, în 2017, cea mai bine vândută marcă premium", a declarat Dieter Zetsche, directorul general al grupului mamă Daimler AG.



Rivalul BMW, care în 2016 a coborât pe poziţia secundă în topul constructorilor de automobile de lux, urmează să dea publicităţii vineri rezultatele sale finale pentru anul 2017. În primele 11 luni ale anului trecut, BMW a vândut 1,89 milioane de automobile, mai puţine decât Mercedes, dar, dacă sunt luate în calcul şi vânzările de automobile Mini şi vehiculele electrice, BMW a vândut 2,23 milioane de vehicule în perioada ianuarie-noiembrie 2017.



Dacă la automobilele Mercedes-Benz se adaugă şi vânzările de automobile marca Smart, grupul Daimler a vândut 2,42 milioane de automobile în 2017.



China a devenit cea mai mare piaţă naţională pentru Mercedes-Benz, în condiţiile în care vânzările constructorului german au crescut cu 25,9%, până la un nivel record de 587.868 de unităţi. De asemenea, cererea pentru vehicule Mercedes-Benz în regiunea Europei a atins şi ea un nivel record, după ce a crescut cu 6,4%, până la 955.301 unităţi. În schimb, anul trecut au scăzut uşor, cu 0,9%, vânzările Mercedes-Benz în SUA.



O contribuţie majoră la succesul înregistrat de Mercedes-Benz anul trecut l-au jucat modelele de tip SUV, cu peste 805.000 unităţi vândute, în creştere cu 14% comparativ cu 2016. Acest segment reprezintă în prezent peste o treime din vânzările Mercedes.



Un alt concurent al Mercedes, Volkswagen, va publica la rândul său rezultatele sale anuale pe 17 ianuarie. Potrivit unor informaţii preliminare publicate de cotidianul Bild, care citează surse interne, grupul Volkswagen, care pe lângă VW deţine şi mărcile Audi şi Porsche, ar urma să anunţe că şi-a păstrat titlul de cel mai mare constructor auto din lume, luând în calcul toate segmentele de automobile, după ce anul trecut a vândut 10,7 milioane de vehicule.