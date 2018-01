Theresa May începe remanierea Guvernului de la Londra

Sursa: jurnal.md Foto: thesun.co.uk 08.01.2018 08:12

Premierul britanic Theresa May a declarat că va face curând unele schimbări în rândul echipei de miniştri, după ce adjunctul ei, Damian Green, prim secretar de stat, a fost forţat să demisioneze, în luna decembrie, în urma unui scandal sexual, informează site-ul postului BBC.



„Evident, plecarea lui Damian Green înainte de Crăciun înseamnă că unele schimbări trebuie făcute şi voi face unele schimbări”, a declarat Theresa May, duminică.



Remanierea urmează să fie realizată la începutul săptămânii viitoare.



Mai multe publicaţii au relatat că Justine Greening va părăsi funcţia de ministru al Educaţiei, iar May urmează să numească un nou prim secretar de stat.



Presa britanică a mai relatat că Boris Johnson, ministrul de Externe, Philip Hammond, ministrul de Finanţe, David Davis, ministrul pentru Brexit, şi Amber Rudd, ministrul de Interne, îşi vor păstra funcţiile.



Guvernul britanic însă a catalogat drept „simple speculaţii” informaţiile vehiculate în presă.