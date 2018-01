Şeful diplomaţiei iraniene, invitat la Bruxelles pentru discuţii despre protestele din ţara sa

Sursa: jurnal.md Foto: presstv.com 08.01.2018 11:49

Uniunea Europeană a decis să-l invite la Bruxelles pe şeful diplomaţiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din ţara sa, a indicat duminică seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel.



„Am telefonat omologului meu iranian şi, împreună cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, am convenit să-l invităm pe ministrul iranian de externe, dacă este posibil, săptămâna viitoare”, a declarat Sigmar Gabriel canalului de televiziune german ZDF, fără a intra în detalii.



Mişcările de protest care au afectat mai multe oraşe iraniene timp de aproape o săptămână s-au soldat până în prezent cu 21 de morţi şi cu numeroase arestări.



„Noi am afirmat că susţinem libertatea manifestaţiilor şi că statul trebuie să o sprijine”, a subliniat înaltul demnitar german.



În acelaşi timp, el a refuzat să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump, pe care l-a acuzat că se foloseşte de situaţia din Iran turnând gaz peste foc.



„Noi am avertizat - dar nu numai noi, ci şi preşedintele francez (Emmanuel Macron) - împotriva tentativelor de a se instrumentaliza conflictele interne din Iran”, a subliniat ministrul.



El s-a referit în special la faptul că SUA „se pregătesc să denunţe acordul asupra programului nuclear iranian şi deci să distrugă un succes în eforturile care urmăresc să împiedice continuarea propagării programului nuclear militar în lume”.



SUA au pus în discuţie, vineri, protestele din Iran în Consiliul de Securitate al ONU în cursul unei reuniuni în cadrul căreia între membrii săi permanenţi au apărut puternice disensiuni cu privire la acest subiect.