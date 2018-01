Scandal monstru în Austria din cauza primului bebeluş născut în 2018; Preşedintele ţării a intervenit

Primul bebeluş născut în 2018 în Austria a provocat un scandal monstru după ce s-a aflat că are părinţi musulmani.Un val de mesaje islamofobe l-a forţat pe preşedintele ţării să intervină, relatează The Telegraph Preşedintele Alexander Van der Bellen a scris pe Facebook despre fetiţa care a venit pe lume în primele minute din 2018, în Viena: „Bine ai venit, dragă Ansel”.Acesta le-a transmis celor care i-au adresat mesaje de ură că „toţi oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi şi demnitate” şi i-a blamat pe cei care au scris opinii agresive.„Sper să moară în pătuţ”, „Deportaţi imediat aceste gunoaie”, „Femeia are cancer? Sau de ce poartă văl pe cap?” sunt doar câteva dintre mesajele oripilante postate de unii austrieci pe site-ul publicaţiei Heute.