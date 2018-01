Patriarhul Kiril al Rusiei vorbeşte din nou despre sfârşitul lumii şi face campanie pentru Putin

Patriarhul Moscovei şi întregii Rusii, Kiril, a vorbit din nou despre momentul în care va veni sfârşitul lumii, despre care este scris în Biblie, într-un interviu acordat la postul naţional de televiziune. În acelaşi context, Kiril i-a făcut şi campanie lui Vladimir Putin pentru viitoarele alegeri prezidenţiale.„În ce condiţii ar putea veni şi va veni în general sfârşitul lumii? În cazul în care societatea umană nu va mai fi viabilă. Atunci când îşi va epuiza raţiunile de a mai exista. În ce situaţie s-ar putea întâmpla acest lucru? În situaţia în care va veni dominaţia totală a răului”, a declarat Patriarhul, într-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Kiselev, directorul general al AIP „Rossia Segodnia", subliniind că „răul nu este viabil", iar „sistemul în care prevalează răul nu are şanse de existenţă”.Kiril a subliniat că „dacă răul va căpăta amploare şi va reuşi să înlocuiască binele din viaţa omenească, atunci va veni Sfârşitul Lumii”. Patriarhul Rusiei consideră că această „creştere impetuoasă” a răului în societate va începe anume atunci când „punctul de vedere care pune la acelaşi nivel binele şi răul va triumfa la scară globală".„Şi din moment ce astăzi noi nu suntem la începutul acestui proces, ci am depăşit deja o anumită perioadă, a fost epuizat un anumit segment istoric, cum ar putea Biserica să rămână impasibilă, să nu tragă un semnal de alarmă, cum să nu avertizeze că am păşit deja pe calea periculoasă a autodistrugerii? Dacă Biserica nu va vorbi despre asta, cine va vorbi atunci", a mai declarat Patriarhul Rusiei.Şi tot în timpul interviului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe de la Moscova i-a îndemnat pe ruşi să voteze la alegerile prezidenţiale din luna martie, având în vedere că actualul preşedinte Vladimir Putin candidează pentru un al patrulea mandat, scrie Adevărul „Fac un apel la toţi, inclusiv la credincioşi ortodocşi, să participaţi la viitoarele alegeri prezidenţiale. Este foarte important”, a declarat Kirill, în interviul difuzat de televiziunea publică cu ocazia Crăciunului pe stil vechi.Şeful Bisericii Ortodoxe i-a avertizat pe ruşi că există posibilitatea ca persoane sau forţe răuvoitoare să utilizeze tehnologia digitală pentru a cauza pagube ireparabile ţării.