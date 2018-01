Americanii înfruntă vreme ca la Polul Nord

07.01.2018

O treime din populaţia Statelor Unite îndură zilele acestea gerul năprasnic. Temperaturile au coborât sub zero grade pe tot teritoriul cuprins între Marile Lacuri şi Florida. S-a stabilit şi un record, staţia meteo de pe muntele Washington a înregistrat sâmbătă dimineaţa cea mai coborâtă temperatură măsurată pe teritoriul SUA şi a doua cea mai scăzută temperatură de pe tot globul la acel moment: aproape minus 38 de grade Celsius. Numai că, din cauza vântului, aceasta se resimţea ca minus 70 de grade Celsius.



Îngheţul din SUA e doar o etapă dintr-o iarnă plină de capricii, pentru că urmează ploi torenţiale, avertizează specialiştii.



Americanii se chinuie să iasă din nămeţi doar ca să dea piept cu gerul brutal. La New York, oamenii au ieşit să deszăpezească tortuarele din faţa blocurilor.



Frigul pătrunzător aproape că-ţi taie răsuflarea, dar unii n-au cum să-l evite. Printre ei, şi Frank Franklin, poştaş în statul New York: „E cea de-a 15-a iarnă în care lucrez, aşa că nu e prima aventură de genul ăsta. În fiecare an, mai adaug câte un strat la arsenalul de haine de iarnă”.



La grădina zoologică din Chicago, îngrijitorii au avut o misiune ingrată pe un ger de crăpau pietrele: să spargă gheaţa în bazinul pentru păsări.



Cel mai în largul lui pe o vreme ca aceasta a fost ursul polar care nu s-a oprit din cascadorii în faţa vizitatorilor suficient de curajoşi să se aventureze în aer liber.



A fost atât de frig că până şi ţestoasele din Florida au început să îngheţe în ocean, iar în New Jersey, o cascadă de 23 de metri înălţime a îngheţat. Asta în timp ce în Carolina de Nord, mai mulţi pompieri au privit şi partea bună a iernii şi au urmat exemplul copiilor.