Efectele valului de frig din America de Nord: Rechini congelaţi, elani îngropaţi în zăpadă şi Niagara îngheţată

Dacă zăpada căzută în Florida pentru prima dată după aproape 30 de ani i-a încântat pe americani, consecinţele temperaturilor glaciare înregistrate în alte părţi din Statele Unite şi Canada ne şterg zâmbetul de pe buze, relatează L'Express.



Trei rechini au fost găsiţi morţi şi îngheţaţi săptămâna trecută pe plajele din peninsula Cape Cod, statul Massachusetts. Cele trei animale se aflau în zăpadă când au fost găsite. Rechinii „ar fi murit din cauza unui atac de cord cauzat de şocul termic”, probabil, după ce au fost paralizaţi de frig, potrivit organizaţiei de conservare a rechinilor albi din Oceanul Atlantic (Atlantic White Shark Conservancy).



Un elan care a rămas blocat în zăpadă, acoperit de un strat de omăt cu grosimea de 1,8 metri, a fost salvat pe insula Terranova de un grup de canadieni. În timpul plimbării, ei au văzut capul unui elan ieşind din zăpadă. Restul corpului acestuia era acoperit în totalitate de un strat gros de zăpadă. Potrivit unor imagini realizate cu camerele foto ale celor opt canadieni, elanul era incapabil să se mişte.



A îngheţat Cascada Niagara



Un pic mai departe spre nord, în Canada, faimoasele cascade din Niagara au îngheţat parţial săptămâna trecută. Spectacolul, care a atras mulţi vizitatori, prezintă o catedrală de gheaţă, dar nu a împiedicat curgerea apei, aşa cum sa întâmplat în 1848.



Potrivit Quartz, temperatura din Canada a coborât la un nivel mai mic decât cel de pe Marte (în timpul zilei), cu vârfuri de -42 ° C în Saskatoon, faţă de -28 ° C pe Planeta Roşie, la 27 decembrie. „Este atât de frig încât polii electrici s-au defectat în provincia canadiană Noua Scoţie, geamurile se sparg spontan, patinoarele au fost închise şi faimoasa scufundare a urşilor polari din Toronto a fost amânată pentru prima dată în 13 ani”, scrie presa americană, potrivit Agerpres.



Echipajele mobilizate pentru deszăpezire au muncit din greu vineri pentru a degaja drumurile în nordul Statelor Unite acoperite de zăpadă şi gheaţă, după un viscol puternic, în condiţiile în care s-a prognozat că temperaturile vor scădea şi mai mult, la - 40 de grade Celsius, în unele zone după apusul Soarelui, în continuarea acestui episod de frig brutal care a ucis deja cel puţin 18 oameni.



„Pericolele sunt reale”, au avertizat într-un mesaj pe Twitter oficialii din North Charleston, Carolina de Sud. „Porţiuni uriaşe de gheaţă sunt peste tot în oraş. Rămâneţi în case”. „Orice porţiune de piele expusă poate îngheţa în câteva minute.



Serviciile meteorologice americane au emis avertismente de vreme rea pentru treisprezece state, în condiţiile în furtuni de zăpadă şi vânturi de mare viteză au lovit joi coasta de est în cadrul aşa-numitului „ciclon-bombă”. Zăpada a căzut peste palmierii din Florida, iar podurile îngheţate au fost închise în statul Carolina de Sud. Totuşi, nord-estul ţării a fost cel dur lovit de furtună, serviciul meteorologic al Agenţiei federale americane pentru oceane şi atmosferă (NOAA) avertizând că în regiunea New England vor exista condiţii de viscol.