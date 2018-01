Actriţa Ellen Page s-a căsătorit cu partenera ei de viaţă

Actriţa canadiană Ellen Page, protagonista filmului "Juno", s-a căsătorit cu partenera ei de viaţă, coregrafa Emma Portner, informează bbc.com.



Actriţa a publicat pe platforma online Instagram o serie de fotografii, inclusiv una în care cele două îşi arată verighetele. Alături de imagini apare şi textul următor: "Nu pot să cred că o pot numi soţia mea pe această femeie extraordinară".



Ellen Page a făcut public faptul că este gay în 2014, când a susţinut un discurs la o conferinţă pe tema homosexualităţii organizată de Human Rights Campaign.



Ellen Page a fost nominalizată la premiul Oscar şi la Globul de Aur în 2008, pentru evoluţia ei din pelicula "Juno". Actriţa canadiană s-a remarcat ulterior în alte câteva pelicule de succes, precum "Începutul/ Inception", "X-Men: Ultima înfruntare", "Dă-i bătaie!/ Whip It!" şi "Din dragoste pentru Roma".



Emma Portner deţine propria sa companie de dans contemporan în New York, iar, în 2012, la gala American Dance Awards a primit titlul de coregraful anului. S-a ocupat de coregrafia videoclipului lui Justin Bieber "Life Is Worth Living" şi a lucrat cu acesta şi la seria de concerte Purpose World Tour.