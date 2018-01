Theresa May anunţă că Parlamentul britanic va primi o analiză înainte ca orice înţelegere pentru Brexit să fie aprobată

Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat că membrii Parlamentului vor primi o analiză oficială înainte să aprobe înţelegerea cu Uniunea Europeană pentru Brexit, notează Reuters.



Buzzfeed News a informat luni că starea economiei din Marea Britanie se va deteriora odată cu ieşirea din UE, indiferent dacă există o înţelegere pentru piaţa de schimb, dacă va avea acces la piaţa unică de schimb sau nu va exista niciun fel de înţelegere. Sursa citată a fost o analiză a guvernului.



Cu toate acestea, May a declarat că raportul a fost „o interpretare selectivă a unei analize preliminare, neaprobată de miniştri”.



„Atunci când Parlamentul va trebui să voteze pentru înţelegerea finală, ne vom asigura că Parlamentul va avea la dispoziţe analiza necesară pe care să se bazeze pentru a fi informaţi corespunzător”, a declarat prim-ministrul.



Votul Parlamentului este un element cheie în procesul Brexitului. Încă nu a fost stabilită o dată oficială, dar va avea loc după ce au fost stabiliţi termenii finali ai separării.



May a adăugat că ar fi o greşeală să fie publicate orice analize oficiale înainte să se cunoască termenii înţelegerii pentru că o asemenea acţiune ar pune în pericol negocierile.