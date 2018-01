Cutremur de 6,1 magnitudine în Pakistan, lângă frontiera cu Afganistanul; Cel puţin o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite

Cel puţin o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudine cu 6,1 grade pe scara Richter, care a afectat Pakistanul şi Afganistanul, inclusiv capitalele celor două state, informează site-ul agenţiei The Associated Press.



Institutul american de Geofizică (USGS) a relatat că epicentrul seismului a fost în nord-estul Aganistanului, în apropierea frontierei cu Pakistan, la o adâncime de 191,2 kilometri.



O fată a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite, după ce câteva acoperişuri s-au prăbuşit în localitatea Lasbela, aflată în provincia pakistaneză Baluchistan, a declarat Izat Nazir Baluch, un oficial din guvern.



Cutremurul a fost puternic resimţit şi în capitalele Kabul şi Islamabad, cât şi în capitala Indiei, New Delhi şi regiunea Kashmir Autorităţile nu au informat imediat cu privire la numărul victimelor din Afganistan şi India.