Theresa May riscă un vot de neîncredere din partea propriului partid dacă nu îşi clarifică viziunea asupra Brexitului

Prim-ministrul britanic Theresa May este presată de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multă claritate asupra dorinţelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neîncredere din partea membrilor propriului partid, informează The Guardian.



Conform surselor The Guardian, în loc să facă publică o viziune nouă asupra Brexitului în primăvară, aşa cum şi-ar fi dorit mai mulţi colegi de partid, May va avea un discurs mai limitat, cu accent pe cooperarea în domeniul securităţii, la o conferinţă la Munchen luna viitoare.



Atât membrii Partidului Conservator pro-Brexit cât şi cei cu o viziune pro-europeană sunt nemulţumiţi de faptul că May nu pare dispusă să ofere mai multe detalii în ceea ce priveşte poziţia sa. Theresa Villiers, fostă Secretar de Stat în Irlanda de Nord, a afirmat într-un articol publicat pe The Telegraph că Marea Britanie riscă să “iasă din Uniunea Europeană doar cu numele”.



De asemenea, un alt membru de partid pro-Brexit a declarat pentru The Guardian că “nimeni nu ştie ce crede cu adevărat prim-ministrul aşa că toată lumea se gândeşte la cele mai sumbre scenarii”.



Mai mult, Johnny Mercer, un alt membru al Parlamentului din Partidul Conservator, despre care se spune că ar putea candida în viitor pentru conducerea partidului, a declarat pentru Sunday Times că la viitoarele alegeri “Jeremy Corbyn ar putea fi prim-ministru dacă nu ne revenim”.



Conform regulilor Partidului Conservator, un vot de neîncredere ar avea loc dacă 15% dintre membrii Parlamentului – de 48 ar fi nevoie în cazul de faţă – ar scrie preşedintelui comitetului 1922 al Partidului Conservator, Graham Brady. Potrivit unor informaţii din The Sun, 40 de membri deja au făcut acest lucru.