Alexei Navalnîi a fost reţinut de poliţie la Moscova, în timpul unei manifestaţii

Alexei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost reţinut de poliţie, duminică, la scurt timp după ce s-a alăturat unei manifestaţii la Moscova.



“Am fost reţinut. Asta nu înseamnă nimic. Veniţi la Tverskaia. Nu ieşiţi pentru mine, ci pentru voi şi pentru viitorul vostru”, a scris Navalnîi pe Twitter, conform The Moscow Times.

Numeroşi susţinători ai lui Navalnîi protestează, duminică, în mai multe oraşe din Rusia, faţă de autorităţi. Manifestanţii le cer votanţilor să boicoteze alegerile prezidenţiale din 18 martie.



În urmă cu câteva ore, poliţia a pătruns cu forţa în birourile din Moscova ale lui Alexei Navalnîi şi a reţinut mai mulţi membri ai echipei acestuia.



Alexei Navalnîi a lansat, la finalul lunii decembrie, un apel public pentru proteste masive în Rusia la 28 ianuarie.



La 30 decembrie, Curtea Supremă din Rusia a respins apelul lui Alexei Navalnîi referitor la decizia Comisiei Electorale de a nu-i accepta candidatura la preşedinţia Rusiei.



Candidatura a fost respinsă de Comisia Electorală rusă, invocându-se faptul că opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnîi, care consideră că a fost condamnat într-un dosar motivat politic, le-a cerut susţinătorilor săi să boicoteze scrutinul din 18 martie.



Potrivit unui sondaj realizat de institutul independent Levada, Putin, care nu are un concurent real, este creditat cu 75% din intenţiile de vot.



Navalnîi, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstraţii antiguvernamentale în ultimii ani, a fost întemniţat de trei ori în 2017, fiind acuzat că a încălcat legea.