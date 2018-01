Ceasul riscurilor de conflict ATOMIC, dat înainte, pe fondul tensiunilor între SUA şi Coreea de Nord

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Hepta 26.01.2018 08:13

Ceasul riscurilor de conflict atomic a fost dat cu 30 de secunde înainte de specialişti, fiind setat la doar două minute de un potenţial război nuclear, pe fondul deteriorării securităţii la nivel global, informează publicaţiile The Hill şi The Washington Post.



În urmă cu un an, imediat după ce Donald Trump a devenit preşedinte al SUA, indicatorul ceasului privind riscurile de distrugere totală a Terrei era setat la 12 fară două minute şi jumătate.



Pe fondul actualelor ameninţări, ceasul atomic a fost dat de specialişti anul acesta cu 30 de secunde înainte, ajungând cel mai aproape de "punctul simbolic de anihilare" din 1953.



Ceasul simbolic, setat anual de peste 70 de ani de Buletinul Atomic al Oamenilor de Ştiinţă, cuantifică sănătatea şi securitatea Terrei în funcţie de ameninţările nucleare, schimbările climatice şi alte riscuri globale.



Riscurile unui război nuclear au crescut în ultimele luni pe fondul amplificării tensiunilor între Administraţia Donald Trump şi regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un.



Buletinul Atomic al Oamenilor de Ştiinţă, fondat în 1945 de savanţi ai Proiectului Manhattan, observă "declinul conducerii SUA şi moartea diplomaţiei în timpul Administraţiei Donald Trump", acesta fiind principalul factor care conduce la deteriorarea securităţii globale.