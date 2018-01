Turnul Eiffel s-ar fi aflat între ţintele celulei Statului Islamic care a comis atacurile din Spania

Turnul Eiffel s-ar fi aflat între ţintele celulei Statului Islamic care a comis atentatele de la Barcelona, potrivit unor cercetători, scrie The Associated Press.



Bariera de protecţie din jurul Turnului Eiffel a fost instalată după ce s-a găsit o înregistrare video a unei călătorii la Paris într-o ascunzătoare distrusă, scriu cercetătorii Fernando Reinares şi Carola Garcia-Calvo în numărul din ianuarie al CTC Sentinel, o publicaţie de cercetare în domeniul terorismului.



Celula respectivă a comis atacurile de pe La Rambla, la Barcelona, şi într-o staţiune balneară, în august, soldate cu 16 morţi.



Doar confecţionarea incorectă a unor bombe a împiedicat un atac mai sângeros. Ascunzătoarea atacatorilor a sărit în aer în timp ce aceştia confecţionau explozivi.



Potrivit cercetării, care are la bază interviuri cu anchetatori şi documente judiciare, membrii celulei s-au dus la Paris înainte de atac, din motive pe care anchetatorii nu le-au clarificat încă.



Aceştia au cumpărat de acoloo camera cu care au filmat Turnul Eiffel.