Theresa May: Marea Britanie nu se va răzgândi în privinţa părăsirii Uniunii Europene

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: ibtimes.co.uk 20.01.2018 13:13

Marea Britanie nu se va răzgândi în privinţa părăsirii Uniunii Europene, iar Regatul Unit va ieşi din Blocul comunitar, nu din Europa, a declarat prim-ministrul britanic Theresa May, într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul Bild.



Theresa May a respins apelurile lansate de liderii Uniunii Europene, care au afirmat că şi-ar dori ca Marea Britanie să se răzgândească în privinţa Brexit.



”Părăsim Uniunea Europeană, nu Europa. Nu va fi un nou referendum pe tema Brexit”, a afirmat May, adăugând că Guvernul de la Londra îşi va păstra angajamentele faţă de apărarea şi securitatea Europei.



De asemenea, premierul britanic a precizat că Londra vrea să păstreze legături cu Bruxellesul.



Declaraţiile prim-ministrului Marii Britanii vin la câteva zile după ce preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi preşedintee Consiliului European, Donald Tusk, au semnalat că Regatul Unit este binevenit să rămână în UE şi că şi-ar dori ca Londra să se răzgândească în privinţa Brexit.



Ieşirea formală a Marii Britanii din UE ar urma să se concretizeze în luna martie a anului 2019.