Consumul de marijuana în scop recreaţional, legal în California

Sursa: www.news.ro Foto: poză simbol 02.01.2018 08:02

Vânnzarea şi consumul de marijuana în scop recreaţional sunt legale în California începând din acest an, transmite Reuters. Deja în întreg statul au fost deschise magazine pregătite să vândă marijuana celor care preveră drogul pentru efectele sale psihoactive.



Astfel California devine cel de-al şaselea şi cel mai popuat stat american care pemrite vânzarea produselor din canabis tuturor clienţilor cu vârsta peste 21 de ani.



Colorado, Washington, Oregon, Alaska şi Nevada au fost primele care au legalizat vânzarea marijuanei în scop recreaţional într-un sistem reglementat de stat, pe bază de licenţă şi cu plata taxelor. Massachusetts şi Maine urmează să adopte reglementări similare în cursul acestui an.



Odată cu intrarea Californiei şi a celor 39,5 de rezidenţi ai săi în grupul celor care pot consuma în mod legal marjuana, înseamnă că unul din cinci americani are acces la acest drog.