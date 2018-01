Forţele turce de securitate au primit ordin să fie pregătite în orice moment de o intervenţie în Siria

Sursa: jurnal.md Foto: AP 18.01.2018 17:09

Forţele de securitate turce de la graniţa cu Siria au primit ordin de a se pregăti pentru o posibilă intervenţie în regiunea siriană Afrin, aflată sub control kurd, a indicat joi agenţia turcă de presă Anadolu, citată de Reuters, relatează Agerpres.



Desfăşurarea de militari turci de-a lungul graniţei cu Siria a continuat cu sosirea de tancuri în provincia Hatay (sudul Turciei), potrivit Anadolu, care a precizat că situaţia din Afrin reprezintă „o ameninţare la adresa securităţii la graniţa Turciei''.



Miercuri seara, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate naţională, prezidată de către preşedintele ţării, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia că Turcia va lua măsuri „imediate'' şi „ferme'' pentru a se apăra de ameninţările care provin din vestul Siriei.



Informaţiile survin la trei zile după ce Erdogan a ameninţat că va zdrobi „o armată teroristă” despre care el crede că SUA încearcă s-o formeze la graniţa cu Siria.



Ankara este nemulţumită de faptul că Washingtonul s-a aliat cu YPG (Unităţile de apărare ale poporului kurd), pe care ea le consideră drept o organizaţie teroristă, în lupta împotriva grupării extremiste Stat Islamic.



Într-un comunicat, coaliţia sub comanda SUA din Siria a dezminţit informaţiile că înfiinţează o nouă forţa la frontieră în regiune. „Aceasta nu este o nouă armată sau o forţă convenţională de pază a frontierei'', a afirmat coaliţia, adăugând că ea „continuă să instruiască forţe de securitate locale în Siria''.



Între timp, armata turcă bombardează pentru a şasea zi consecutiv zone din jurul Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit Anadolu, Turcia a ripostat împotriva poziţiilor miliţiei kurde aflate în nordul Siriei.