Filipine: Preşedintele Duterte cere forului legislativ să adopte o lege privind autodeterminarea minorităţii musulmane

Preşedintele filipinez Rodrigo Duterte a cerut joi forului legislativ să adopte o lege privind autodeterminarea minorităţii musulmane a ţării, avertizând că neadoptarea ei îi va determina pe rebelii separatişti să abandoneze demersurile pentru pace şi să declare din nou război, relatează Reuters.



Legea fundamentală Bangsamoro (BBL) vizează crearea unei noi regiuni autonome pe insula Mindanao, care să se bucure de puteri politice şi economice sporite, plan susţinut fervent de preşedintele Duterte.



"Le cer tuturor să înţeleagă că este timpul ca nedreptăţile istorice care au fost comise să fie îndreptate", a declarat Duterte, adăugând că, "dacă nu se întâmplă nimic cu BBL, în Mindanao o să fie război".



Şeful statului a insistat că nu poate ţine sub control grupările rebele dacă acestea se întorc la arme şi încearcă crearea unui stat independent în sudul arhipelagului.



Principala grupare a rebelilor musulmani, Frontul Moro islamic de eliberare (MILF), a semnat în 2014 un acord de pace cu guvernul de la Manila pentru a pune capăt celor aproape 50 de ani de conflict în care peste 120.000 de oameni şi-au pierdut viaţa şi alte 2 milioane au fost nevoiţi să-şi abandoneze locuinţele.



Zonele musulmane din Mindanao se confruntă deja cu probleme de securitate, iar colapsul procesului de pace cu MILF ar constitui un uriaş eşec pentru preşedinţia lui Duterte.



Insula se află până la sfârşitul acestui an sub auspiciile legii marţiale, pentru a permite armatei filipineze să neutralizeze grupările rebele loiale Statului Islamic (SI). În cea mai gravă criză de securitate din Filipine din ultimii ani, câteva astfel de grupări au reuşit anul trecut să ocupe timp de cinci luni zone din oraşul sudic Marawi, înainte ca forţele guvernamentale să preia controlul.



MILF, care se opune extremiştilor islamici, a colaborat cu forţele guvernamentale pentru combaterea facţiunii radicale Luptătorii islamici Bangsamoro pentru libertate, care a jurat credinţă SI.



Rodrigo Duterte a menţionat că doreşte ca parlamentul să adopte legea BBL înainte ca legislatorii să se concentreze asupra modificării Constituţiei în vederea creării unui sistem federal, unul din punctele cheie ale platformei electorale în baza căreia a fost ales în 2016.