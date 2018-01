Airbus ar putea opri producţia celui mai mare avion de pasageri din lume

Constructorul aeronautic european Airbus nu va avea altă opţiune decât să oprească programul A380 dacă Emirates Airlines nu va face o nouă comandă, a anunţat luni directorul comercial de la Airbus, John Leahy.



Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu până la 544 de locuri şi un un preţ de catalog de 436 milioane de dolari, Airbus A380 a fost lansat în 2007 însă în prezent viitorul său este sub semnul întrebării pe măsură ce companiile aeriene se îndreaptă spre avioanele cu două motoare şi un consum mai mic de combustibil. Începând din luna martie 2015 şi până în prezent, Airbus nu a vândut niciun singur A380 înregistrând doar anularea comenzilor pentru două aparate.



„Sincer, dacă nu vom ajunge la un acord cu Emirates (- cel mai important client pentru A380 - ) nu vom avea altă opţiune decât să oprim programul”, a spus John Leahy. „Purtăm în continuare discuţii cu Emirates dar sincer, ei sunt probabili singurii care sunt în măsură, la momentul actual, să cumpere un număr minim de şase exemplare pe an timp de opt până la zece ani”, a mai spus John Leahy, care s-a declarat totuşi încrezător că se va ajunge la un acord cu compania aeriană din Golf.



Fabrice Brégier, numărul doi în ierarhia grupului Airbus, a confirmat că ritmul de producţie pentru modelul A380 va fi încetinit până la şase exemplare pe an, de la 12 aparate ce urmează a fi livrate în 2018. „Provocarea va fi să menţinem producţia cel puţin la acest nivel în următorii ani, înainte de înlocuirea avioanelor A380 aflate în serviciu şi deschiderea de noi pieţe potenţiale”, a spus Brégier.



Emirates Airlines, companie aeriană controlată de emiratul Dubai, este de departe cel mai mare cumpărător de avioane A380 cu 142 de exemplare comandate şi 100 livrate deja, scrie Agerpres. Emirates Airlines vrea o garanţie de la Airbus că va menţine în producţie modelul A380 timp de un deceniu pentru a-şi proteja investiţia, înainte de a face noi comenzi.



Separat, Airbus a anunţat luni că anul trecut a primit comenzi nete pentru 1.109 avioane, devansând rivalul american Boeing care anterior a anunţat că a primit 912 comenzi nete. De asemenea, Airbus a confirmat că şi-a îndeplinit obiectivul de a livra clienţilor mai mult de 700 de avioane în 2017, prin înmânarea către companiile aeriene a unui număr de 718 avioane. Cu toate acestea, Boeing a rămas cel mai mare constructor aeronautic din lume pentru al şaselea an consecutiv cu un număr record de 763 de avioane livrate clienţilor anul trecut.



Pentru anul 2018, Fabrice Brégier a informat că Airbus vizează livrare a 800 de avioane, graţie creşterii ritmului de producţie a modelului A320neo. Potrivit lui Brégier, în 2018 aproximativ două treimi din livrările Airbus ar urma să fie compuse din avioanele din familia A320neo, faţă de o treime în 2017.