Zece moduri simple de a face bani în plus, dacă vrei să îţi suplimentezi veniturile

Uneori chiar şi un salariu decent se dovedeşte a fi insuficient pentru nevoile zilnice, iar suplimentarea veniturilor este necesară.



Unele soluţii prezentate mai jos sunt doar temporare, un mod de a câştiga rapid bani pe când altele reprezintă o investiţie pe termen lung.



1. Vinde obiectele de care nu ai nevoie pe site-urile de anunţuri. Poţi vinde obiecte mici, precum gadgeturi, baterii externe, sau mobilă, colecţionabile şi în general, vinde obiectele care adună praf în casă.



2. Devin-o şofer pentru Uber/Taxify. Ai timpi morţi sau vrei să conduci după muncă pentru a face un ban în plus, o soluţie e să devii şofer pentru Uber sau Taxify. Cei care conduc 8 ore pe zi timp de o lună câştigă salarii între 3000 şi 4000 de lei.



3. Închiriază o cameră pe AirBnB. Dacă ai o cameră în plus închiriaz-o pe AirBnB pentru un venit în plus. Nu trebuie să faci mare lucru, doar să te asiguri că este curată şi arată bine.



4. Administrează conturi de social media ale unor business-uri mici. Nu toate companiile mici au timp/bani pentru a-şi administra cum trebuie conturile de social media (Facebook, Instagram, Twitter etc) şi ai putea face tu asta în schimbul unei sume.5. Câştigă bani pe Fiverr. Fiecare dintre noi se pricepe la ceva, unii sunt buni la matematică, alţii la design, iar alţii la contabilitate. Astfel de abilităţi pot fi monetizate pe site-uri precum Fiverr, unde îţi poţi oferi serviciile contracost.

6. Caută un job part time. Asta îţi garantează un venit suplimentar, dar poţi uita de viaţa socială.



7. Realizează un curs online pe platforme precum Udemy sau Teachable. Depinde de cât timp eşti dispus să investeşti în asta poţi realiza un venit suplimentar bun.



8. Ai văzut vreodată o persoană cu mai mult de 4-5 câini în lesă? Ei bine, aceea persoană câştigă bani în plus plimbând câinii altora. Dacă-ţi surânde asta poţi să o faci şi tu.



9. Babysitter. Doar pentru cei care iubesc copii şi nu se enervează prea uşor.10. Reduceţi cheltuielile. Câteodată pentru a câştiga bani în plus nu este nevoie decât de o reducere a cheltuielilor. Timp de o lună ţineţi un buget şi vedeţi pe ce se duc banii, apoi puteţi începe să tăiaţi din cheltuielile inutile.