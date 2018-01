Clasamentul celor mai punctuale companii aeriene din lume; Peste 90% din zborurile acestei companii ajung la timp

OAG (Official Aviation Guide) a lansat clasamentul Punctualty League 2018, care cuprinde cele mai punctuale companii aeriene şi aeroporturi din lume, în privinţa eficienţei timpului.



Autoritatea globală în analiza datelor legate de companii aeriene şi aeroporturi a realizat clasamentele pe baza criteriului On-Time Performance (OTP). Acesta se referă la procentajul de curse aeriene care sosesc într-un interval de 14 minute şi 59 de secunde al timpului lor de sosire, scrie Gândul.



AirBaltic, o companie aeriană letonă, a fost desemnată ca fiind cea mai punctuală din lume, cu un procentaj de 90,01% zboruri sosite, într-un interval de 15 minute din timpul programat de sosire.



Hong Kong Airlines s-a situat pe locul secund, cu un OTP de 88,83%. Mai mult, primele zece poziţii nu au fost ocupate de companii cunoscute sau considerate „de lux”. Trei din companiile „Low-Cost” s-au numărat printre cele mai punctuale din lume.



Vueling Airlines, o companie low-cost spaniolă, Jetstar Asia, din Singapore şi Skymark Airlines, din Tokyo, toate acestea s-au situat în Top 10 - dovedind că nu trebuie să cheltuieşti sume exorbitante pentru a asigura calitatea serviciilor de transport aerian.



Pentru a se califica în cadrul sondajului, o companie aeriană trebuie să se claseze în topul 250 OAG al liniilor aeriene, realizat pe baza unui alt criteriu, ASK - Available Seat Kilometres. Aceasta este o unitate folosite în ştiinţa aviaţiei comerciale, care măsoară capacitatea de transport pasageri a unei linii aeriene - se determină prin înmulţirea numărului disponibil de locuri cu numărul de kilometri efectuaţi.



Top 10 cele mai punctuale companii aeriene din lume:



1. airBaltic — 90.01%

2. Hong Kong Airlines — 88.83%

3. Hawaiian Airlines — 87.24%

4. Copa Airlines — 86.39%

5. Qantas Airways — 86.18%

6. Japan Airlines — 85.27%

7. Vueling Airlines — 85.25%

8. Jetstar Asia — 85.08%

9. Skymark Airlines — 85%

10. Aer Lingus — 84.46%