Theresa May, atacată pentru starea serviciului public de sănătate din Marea Britanie

Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticată puternic de opoziţia laburistă pentru starea serviciului public de sănătate NHS, miercuri, în cadrul primei serii de întrebări şi răspunsuri în parlament din acest an, relatează AFP.



"Prim-ministrul trebuie să înţeleagă că politica sa împinge NHS în criză", a atacat liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn, subliniind nevoia de fonduri suplimentare. "Dacă NHS este atât de bine echipat şi bine pregătit, de ce a fost luată săptămâna trecută decizia de a anula operaţiile a 55.000 de persoane în ianuarie ?", a întrebat Corbyn.



Dna May a recunoscut că sistemul britanic de sănătate este "sub presiune" în această iarnă şi şi-a cerut scuze pentru pacienţii ale căror operaţii au fost anulate. Dar ea a asigurat că NHS "este mai bine pregătit decât oricând" in această iarnă şi a lăudat un "serviciu de sănătate publică (...) de care ar trebui să fim mândri".



"Realitatea este că 2,9 milioane de persoane în plus se consultă pentru accidente sau urgenţe şi 2 milioane de operaţii în plus au loc în fiecare an", a declarat Theresa May.



Lipsa personalului din serviciile medicale britanice este un subiect fierbinte de câteva luni. Cotidianul The Times a dezvăluit miercuri că un spital a amânat tratamentele de chimioterapie pentru pacienţii cu cancer din cauza lipsei asistentelor medicale.



Potrivit Royal College of Nursing, există 40.000 de posturi vacante de infirmiere în Anglia şi numărul de studenţi este în scădere. Potrivit Consiliului infirmierelor şi obstetricienilor, infirmierele şi moaşele au fost cu 27% mai multe care au părăsit profesia între 2016 şi 2017 decât să i se alăture.



În ultimele săptămâni, mulţi medici şi-au cerut scuze pacienţilor pe reţelele sociale, în timp ce un medic de urgenţă care lucrează în centrul Angliei a descris chiar "condiţii de lumea a treia".



Serviciul de sănătate publică a cerut săptămâna trecută tuturor spitalelor să amâne internările şi operaţiile non-urgente până la sfârşitul lunii, cu excepţia operaţiilor pentru pacienţii suferind de cancer şi a "procedurilor urgente".