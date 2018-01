Banca Mondială: Creşterea economică pe plan global pare să atingă limita maximă, urmând să stagneze

Creşterea economică la nivel global pare să atingă limita maximă, urmând să stagneze, expansiunea economică fiind limitată de factori demografici, de lipsa investiţiilor, de reducerea productivităţii şi de înăsprirea politicilor monetare, anunţă Banca Mondială (BM), potrivit Financial Times.



Producţia economică pe plan mondial a crescut cu 3% în anul 2017, în contextul în care economiile a peste jumătate dintre ţări au avut ritm accelerat, pe fondul relansării investiţiilor, productivităţii şi comerţului. Economia globală ar urma să menţină acest ritm de creştere până în anul 2020.



"Creşterea economică la nivel global va fi de 3,1% în 2018 după un an 2017 cu rezultate peste aşteptări, în contextul în care ritmul de relansare a investiţiilor, productivităţii şi comerţului continuă", anunţă Banca Mondială (BM) în Raportul anual privind Perspectivele Economice Globale.



"În economiile avansate, creşterea economică urmează să devină moderată, la nivelul de 2,2%, în 2018, în contextul în care băncile centrale renunţă treptat la măsurile post-criză şi ritmul investiţiilor se stabilizează. În economiile emergente şi în cele aflate în dezvoltare, creşterea economică ar urma să se consolideze, atingând 4,5% în 2018, pe fondul continuării relansării activităţilor exportatorilor de produse de bază şi al stabilizării preţurilor", se arată în raportul Băncii Mondiale.



Astfel, "creşterea economică mondială ar urma să aibă un ritm susţinut în următorii doi ani şi chiar să se accelereze în economiile emergente şi în dezvoltare, datorită relansării activităţilor exportatorilor de produse de bază. Chiar dacă pe termen scurt creşterea economică ar putea fi surprinzător de bună, perspectivele globale riscă să fie afectate de riscurile unor scăderi substanţiale, inclusiv cu posibilitatea unor probleme financiare, a intensificării protecţionismului şi tensiunilor geopolitice. (...) Atenţia ar trebui să se îndrepte acum spre implementarea unor politici structurale necesare pentru stimularea productivităţii pe termen mai lung şi pentru îmbunătăţirea standardelor de trai", subliniază Banca Mondială.



"Acesta ar putea fi punctul maxim de creştere, conform raportului anual elaborat de Banca Mondială pe tema stării economiei mondiale. Problema cu care se confruntă lumea acum este că după ani de relansare economică ca urmare a crizei financiare din anul 2008, economiile cele mai avansate şi dezvoltate au adus la egalitate ritmul actual de producţie cu potenţialul de creştere economică", notează cotidianul Financial Times. Schimbările pozitive nu pot continua pe termen lung dacă guvernele nu adoptă reformele, inclusiv pentru stimularea investiţiilor, cerute de Banca Mondială şi de alte instituţii de câţiva ani, subliniază FT.



"Dacă ieşim din cadrul actualei creşteri economice puternice şi analizăm evoluţiile istorice, observăm că, deşi creşterea economică este reală şi oportună, potenţiala creştere a economiei mondiale va fi oarecum limitată în viitor", afirmă Shantayanan Devarajan, director responsabil de Politici economice pentru dezvoltare în cadrul Băncii Mondiale.



În multe dintre economiile majore care alimentează expansiunea economică globală, potenţialul de creştere economică a scăzut considerabil în ultimii zeci ani. Iar tendinţa va continua în acelaşi sens în următorii zece ani, precizează Banca Mondială. Potrivit economiştilor BM, acestea sunt efectele modificărilor de tip demografic. În ţări precum China, amploarea forţei de lucru se micşorează, în contextul îmbătrânirii populaţiei. Situaţia coincide cu încetinirea ritmului de creştere a productivităţii.



Ambele probleme pot fi abordate prin investiţii şi prin stimularea inovaţiilor. Încurajarea unor astfel de măsuri este acum "esenţială", explică Shantayanan Devarajan.



"Riscurile de scădere economică vor continua să domine" asupra economiei mondiale în 2018, afirmă Ayhan Kose, unul dintre coordonatorii raportului Băncii Mondiale.



Printre aceste riscuri se numără creşterea bruscă a costurilor de acordare a creditelor şi măsurile comerciale protecţioniste, subliniază Financial Times.



"Actuala relansare economică reprezintă doar un efect de revenire după creşterea foarte slabă din anul 2016. Pe fond, avem o tendinţă de reducere a creşterii economice. Dacă privim înapoi zece ani, creşterea economică potenţială a scăzut cu aproximativ 1% la nivel mondial. În perspectivă, ne aşteptăm la continuarea scăderii. Ritmul potenţial de creştere pentru următorul deceniu este estimat la 2,3%", explică, pentru cotidianul britanic The Telegraph, Franziska Ohnsorge, economist al Băncii Mondiale.